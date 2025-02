IL PREPARTITA DI LECCE – UDINESE

(Rdl) __________ Siamo arrivati alla giornata numero 26, e l’Udinese, forte del suo decimo posto in classifica con 33 punti, è di turno in trasferta contro il Lecce, quindicesimo a pari merito con Como e Cagliari a quota 25, imbattuto da tre turni, ma a secco di gol negli ultimi due.

“Siamo stabili, abbiamo affrontato le ultime partite da squadra, siamo più tranquilli, è evidente il passo in avanti. Siamo molto soddisfatti della situazione” – ha detto questa mattina prima della partenza per il Salento l’allenatore dei Friulani Kosta Runjaic, ed ha poi aggiunto: “Affrontiamo il Lecce, che è forte in transizione, sul lato destro hanno giocatori rapidi, hanno un attaccante che corre ed è bravo a sprintare, dobbiamo proprio evitare queste situazioni, non perdere la palla e reagire subito, soprattutto quando si tratterà di difendere. Dobbiamo essere svegli e veloci, attenti, non dovremo ignorare niente”.

Questa sera invece la conferenza stampa di Marco Giampaolo: “Le partite sono tutte difficili, è scontato. Questo è un campionato nel quale raramente prepari le partite allo stesso modo: gli avversari variano nell’atteggiamento e nel modo di giocare e la preparazione va fatta con maggiore varietà. So che tutti gli impegni sono complicati, focalizzo molto la mia attenzione sulla nostra prestazione”. L’allenatore giallorosso ha poi così proseguito: “L’Udinese è una squadra fisica ma che ha anche qualità, non rinuncia a giocare. Ha valori assoluti e importanti soprattutto sulle palle inattive. Vengono da un gran momento di forma”.

Si gioca venerdì 21 in un Via del Mare dove si annuncia un tutto esaurito, fischio di inizio del signor Kevin Bonacina di Bergamo alle 20.45.

