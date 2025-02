ARRESTATO SPACCIATORE LECCESE

Report della Questura di Lecce _______



Lecce: arrestato dalla Polizia di Stato con cocaina, marijuana e hashish

Nella giornata di ieri, a Lecce, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 37 anni, responsabile del reato di detenzione finalizzata alla cessione a terzi di sostanza stupefacente.

Da un’attività informativa appresa in precedenza, la Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Lecce è venuta a conoscenza che un soggetto incensurato era dedito alla vendita di sostanze stupefacenti e che la base logistica dell’attività illecita era un appartamento a Lecce. I poliziotti a seguito di queste informazioni hanno dato avvio ad un servizio di appostamento ed osservazione grazie al quale, nella decorsa serata, hanno intercettato il 37 enne.

Nonostante l’indagato abbia tentato di condurre gli agenti presso altra dimora, indicata quale residenza, il compendio informativo in possesso degli investigatori confermava i sospetti acquisiti nella fase info-investigativa, pertanto il personale della narcotici procedeva alla perquisizione domiciliare nell’abitazione già posta sotto osservazione e nella disponibilità del sospettato.

L’attività di ricerca ha consentito di rinvenire numerosi barattoli contenenti sostanza stupefacente di varia tipologia. Al termine della perquisizione sono stati sequestrati oltre mezzo chilo di marijuana, 56 grammi di hashish e 56 grammi di cocaina.

A riscontro della detenzione finalizzata alla cessione a terzi, vi era materiale idoneo al confezionamento, bilancini e circa €1.600 in contanti.

Attesa la flagranza del reato l’uomo è stato arrestato e il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, informato sui fatti, ha disposto di sottoporre l’arrestato, incensurato, alla misura degli arresti domiciliari.

Si specifica che i provvedimenti sono adottati in fase investigativa e /o dibattimentale e non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 21 febbraio 2025

Category: Cronaca