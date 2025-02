IL LECCE PREMIA I SUOI ABBONATI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo ________

L’U.S. Lecce comunica che la consegna del gadget omaggio, relativo agli abbonati della Stagione Sportiva 2024/2025, avverrà a partire da lunedì 24 febbraio 2025.



La prima fase della distribuzione gadget avrà luogo esclusivamente presso la sala Hospitality dello Stadio (Tribuna Centrale Sud – porta di accesso n.3) , rispettando l’ordine alfabetico per iniziale del cognome.

CALENDARIO DISTRIBUZIONE

Da lunedì 24 febbraio a sabato 01 marzo – dalla A alla L

a sabato – dalla alla Da lunedì 10 a sabato 15 marzo – dalla M alla Z

Orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00

E’ obbligatorio presentarsi muniti dell’abbonamento e documento di identità.

Per il ritiro dello zaino sarà possibile delegare terze persone maggiorenni, non necessariamente abbonati, presentando delega in carta semplice, debitamente compilata e firmata e copia del documento di identità del titolare dell’abbonamento.

Il gadget potrà essere ritirato per conto di uno o più abbonati, presentandosi esclusivamente nei giorni riservati alla lettera iniziale del cognome del delegato.



Dal 24 febbraio e fino al 31 maggio 2025 sarà attiva, inoltre, la procedura di “consegna a domicilio” con spese di spedizione a carico dell’abbonato. Inviare richiesta a mezzo mail all’indirizzo abbonamenti@uslecce.it con in allegato copia documento d’identità del titolare dell’abbonamento/i e indirizzo completo presso il quale ricevere la spedizione (costo per Italia € 9,99 – costo nazioni EU extra EU a seconda del Paese di destinazione).



Le informazioni su luogo e data di consegna della seconda fase saranno comunicate in seguito.

USLECCE STORE – SCONTO ABBONATI

Solo nei giorni riservati alla prima fase di distribuzione gadget (24 febbraio – 01 marzo / 10 – 15 marzo), tutti gli abbonati 2024/25 che effettueranno acquisti (di almeno 30,00€) presso i punti vendita di seguito elencati, riceveranno uno sconto immediato di 5,00€. Per usufruire dello sconto, sarà sufficiente mostrare il proprio abbonamento.

Punti vendita:

• Corner Stadio distribuzione gadget

• U.S. Lecce Store Via Filzi,30 – Lecce

• Salentinamente di Lecce, Nardò, Galatina, Gallipoli e Porto Cesareo

• Online su www.leccestore.com

Per info contattare il numero della Biglietteria: 334 2844565

