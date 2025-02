L’AMMINISTRAZIONE PROMETTE L’ONDA VERDE AI SEMAFORI DI LECCE CITTA’

Comunicazione istituzionale del Comune di Lecce _________

Lecce investe sulla sicurezza stradale: al via l’ammodernamento degli impianti semaforici. Dichiarazione dell’assessore alla Mobilità, Giancarlo Capoccia

<Lecce compie un passo importante verso una mobilità più sicura ed efficiente – dice l’assessore alla Mobilità, Giancarlo Capoccia – Dopo molti anni, l’amministrazione comunale ha avviato un massiccio intervento di ammodernamento degli impianti semaforici in tutta la città.

Questo rappresenta solo il primo step di un progetto più ampio volto a migliorare la viabilità, ridurre i disagi per automobilisti e pedoni e garantire maggiore sicurezza agli incroci. Il nostro obiettivo non è solo rinnovare gli impianti semaforici, ma creare l’onda verde per rendere più fluido il traffico cittadino – evidenzia l’assessore – L’onda verde aiuterà a moderare la velocità nei viali principali, garantendo maggiore sicurezza e riducendo il rischio di incidenti>.



I semafori oggetto dell’intervento sono 64, molti dei quali presentano lanterne deteriorate dal tempo e schede di controllo obsolete, spesso soggette a malfunzionamenti a causa della pioggia e dell’umidità. La tecnologia attualmente in uso, risalente agli anni ’80, ha mostrato nel tempo limiti evidenti, generando guasti frequenti e situazioni di pericolo agli incroci.

Per risolvere questi problemi, l’Amministrazione ha stanziato momentaneamente 150.000 euro per la manutenzione e, dove necessario, la sostituzione completa degli impianti.

Inoltre, sono state avviate le procedure di gara con la pubblicazione del bando per

l’affidamento dell’appalto relativo alla fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa.



<Si tratta di un intervento fondamentale – prosegue l’assessore Capoccia – perché una città moderna deve poter contare su infrastrutture sicure e tecnologicamente avanzate. Questo è solo l’inizio: il nostro impegno per una mobilità sostenibile e sicura non si ferma qui. Con questo

intervento, Lecce dimostra ancora una volta la sua volontà di migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovendo una viabilità più scorrevole e sicura per tutti>.

