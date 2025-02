FESTA SCOUT A NOVOLI DOMENICA 23

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. La sezione Scout di Novoli ci manda il seguente comunicato _________

“Una volta scout, per sempre scout”. E’ il motto più utilizzato tra gli scout di tutto il mondo, un grido di appartenenza ad una grande famiglia unita in tutto il pianeta dallo spirito di avventura, dalla voglia di libertà e dai valori del rispetto e della condivisione. Sarà ancora una volta il motto della Sezione CNGEI “Stefano Costa” di Novoli che, festeggerà domenica 23 febbraio il “Thinking Day”, ovvero la “Giornata del Pensiero” dedicata a Robert Baden-Powell, fondatore dello scoutismo.

“Our Story – La nostra storia”, è il tema scelto dalla Conferenza mondiale delle Guide per quest’anno. Un tema che si sposa perfettamente con l’anniversario della Sezione scout novolese che quest’anno festeggia i 50 anni della sua lunga ed intensa storia, iniziata nel 1975 e che continua tutt’oggi con immutata passione verso il mondo scout e tutto ciò che lo circonda. Su questo tema si baseranno le attività che, a partire dalle ore 9 di domenica in piazza Regina Margherita, lupetti, esploratori e rover della sezione novolese, svolgeranno per celebrare il compleanno del loro fondatore. Si parte alle 9,00 con l’alza-bandiera e il tradizionale “quadrato di apertura”; poi, a seguire, giochi e tradizionali attività scout aperte a tutti i bambini e ragazzi del paese invitati a giocare insieme ai giovani scouts della sezione novolese.

“Fedeli al nostro motto “Estote Parati” noi ci rimbocchiamo le maniche e manteniamo fede alla nostra promessa, ai nostri valori e con coraggio ed attenzione andiamo avanti.- dichiarano i responsabili – Continua, dunque, il nostro impegno, che vanta ormai mezzo secolo di impegno sul e per il territorio novolese, convinti che un mondo migliore sia possibile.”

A conclusione dei festeggiamenti ci sarà il tradizionale “Rinnovo della Promessa”, momento molto sentito ed emozionante dove ogni scout del mondo rinnova la propria adesione ai valori dello scoutismo e dell’avventura e rivolge un pensiero verso tutti gli scout del mondo.

