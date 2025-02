NOVITA’ EDITORIALI / “Petro”, ROMANZO STORICO DI LEANDRO LUCCHETTI

di Raffaele Polo _________

Leandro Lucchetti (nella foto), regista e autore pluripremiato, firma una storia partigiana e ci restituisce un tassello prezioso di quel mosaico terribile innescato dalla Seconda Guerra Mondiale.

Il protagonista del romanzo è Petro, uno di quegli uomini che indossarono la divisa controvoglia e si ritrovarono a far parte della “generazione perduta” formando una linea ardente in cerca di una promessa di pace per tutti.

L’azione si svolge nell’arco temporale più caldo degli anni bellici, ’41-’43, e mette a fuoco la realtà complessa che dopo l’armistizio trovò espressione massima nella scelta di quanti si unirono ai partigiani. Ma ‘Petro’ è anche una grande storia d’amore e un messaggio di pace e speranza rivolto a tutti quei lettori che oggi più che mai sentono urgente l’importanza di ricordare e riflettere per non alimentare nuovi fuochi e ulteriore odio.

Il libro (‘Petro’, Besa, 480 pagine, 20 euro) narra dell’omonimo sergente degli Alpini: in Montenegro nel 1941, è recalcitrante partecipe di un’azione di guerra che degenera nel massacro della popolazione civile accusata di connivenza con i partigiani. Punito per insubordinazione, viene comandato a servire come cameriere alla festa organizzata dal Comando italiano di Plevlija per fraternizzare con la borghesia locale. Un’incursione partigiana rovina la festa e Petro, prima di essere ferito, fa in tempo a rimanere affascinato dagli occhi viola della partigiana che gli spara. Quando, in seguito, il suo reparto cade in un’imboscata e lui viene fatto prigioniero, ritrova quegli occhi viola che lo segnano per il resto della sua vita.

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 Petro riesce a ritornare in Friuli. Cerca la pace ma non la trova perché la sua Piccola Patria è occupata dai nazisti e la Carnia è destinata a diventare Kosakenland: la nuova patria dei Cosacchi. La dura realtà che travolge drammaticamente la sua famiglia lo spinge a unirsi ai partigiani garibaldini che resistono strenuamente nei boschi e in montagna.

Violenza, crudeltà ma anche speranza, coraggio, amore e amicizia accompagnano la lettura di pagine che raccontano una storia, la nostra storia, in quegli anni terribili che furono della Seconda guerra mondiale.

Leandro Lucchetti (Trieste, 1944) ha lavorato in ambito cinematografico e televisivo come regista. Autore di programmi culturali e documentari, con la telecamera ha sempre voluto andare alla ricerca della spiritualità dell’uomo nel mondo e delle forme di culto attraverso cui si manifesta. Nel tempo ha riscoperto la scrittura, passione mostrata fin da ragazzo, quando amava raccontare di fantascienza.

Vincitore di numerosi premi letterari, ha già pubblicato: Amorosi sensi (2016), Bora scura. La saga del confine d’Oriente (2017), Il canto dell’Orinoco (2018), Presnitz (2020), Arilli (2023).

