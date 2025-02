RISSA NELLA NOTTE A RUFFANO

(e.l.) ___________

Questa notte a Ruffano, nei pressi di piazzetta monsignor Fiorito, c’è stata una rissa per futili motivi fra due gruppi di giovani del posto, una ventina in tutto, divisi in due comitive. Motivo del contendere, quache apprezzamento di troppo nei confronti di una ragazza.

Per alcuni minuti è stata battaglia, a colpi di calci, pugni e bottiglie spezzate.

Poi una rapida fuga all’arrivo dei Carabinieri, allertati dai residenti in zona.

Per terra, tracce di sangue di alcuni feriti.

Indagini in corso.

Category: Cronaca