EMBE’, LA PATATA TIRA SEMPRE

Note editoriali di Stefano Donno. Nella nostra foto, Antonio Ventura, autore del manuale di cucina “Tutta colpa della patata” _________

Preparate le papille gustative e aprite i vostri orizzonti culinari, perché sta arrivando un libro che cambierà per sempre il vostro modo di vedere la patata! “Tutta colpa della patata: storia di un tubero rivoluzionario” di Antonio Ventura Coburgo De Gnon, edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, è il manuale “non manuale” che sta conquistando il cuore (e lo stomaco) di migliaia di lettori.

Un libro che non è un libro di ricette (ma quasi!)

Dimenticate le noiose liste di ingredienti e le preparazioni complicate. Antonio Ventura Coburgo De Gnon ci regala un’opera unica nel suo genere, un mix esplosivo di storia, cultura, aneddoti personali e consigli pratici per trasformare la patata in un’esperienza culinaria indimenticabile.

“Non è un libro di ricette! Sarebbe estremamente presuntuoso da parte mia”, afferma l’autore nella quarta di copertina. “Alcune persone a me care, lamentano quasi sempre, di non avere dimestichezza con i fornelli. Trovano estremamente noiosi i tradizionali libri di ricette di cucina. Troppi ingredienti di difficile esecuzione. Un piccolo vademecum sulle patate? Vi domanderete per quale ragione abbia voluto scrivere un manuale di cucina sul tubero più usato nel Mondo. Ancora oggi sono convinto, che su questo godibilissimo tubero poco costoso, e senza esigenze nobiliari, si possa sempre inventare e reinterpretare qualche piatto che riemerge dai nostri ricordi o…”.

Perché questo libro è così speciale?

Un approccio rivoluzionario : “Tutta colpa della patata” non è un semplice ricettario, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta del tubero più versatile e amato del mondo.

: “Tutta colpa della patata” non è un semplice ricettario, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta del tubero più versatile e amato del mondo. Aneddoti e curiosità : L’autore ci svela i segreti e le storie nascoste dietro la patata, dalle sue origini sudamericane alla sua diffusione in Europa.

: L’autore ci svela i segreti e le storie nascoste dietro la patata, dalle sue origini sudamericane alla sua diffusione in Europa. Ricette “non ricette” : Dimenticate le dosi precise e le preparazioni complicate. Coburgo De Gnon ci invita a sperimentare e a liberare la nostra creatività in cucina.

: Dimenticate le dosi precise e le preparazioni complicate. Coburgo De Gnon ci invita a sperimentare e a liberare la nostra creatività in cucina. Un linguaggio coinvolgente: L’autore ci conquista con la sua scrittura ironica e appassionata, rendendo la lettura un’esperienza piacevole e divertente.

Un fenomeno virale

“Tutta colpa della patata” sta spopolando sui social media, con migliaia di condivisioni e commenti entusiasti. L’hashtag #tuttacolpadellapatata è diventato un trend topic, con utenti che condividono le loro creazioni culinarie e i loro aneddoti legati alla patata.

Un invito alla lettura

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di scoprire il lato nascosto della patata. “Tutta colpa della patata” è il libro perfetto per chi ama la cucina, la storia e le storie. Un’opera che vi farà sorridere, riflettere e, soprattutto, venire voglia di mettervi ai fornelli!

L’autore – Antonio Ventura Coburgo de Gnon, nasce nel Salento, da famiglia nobile, e consegue la laurea in medicina. La sua grande passione per la moda, lo spinge a non fare mai il medico e dedicarsi allo stilismo, che esercita nel pret a porter fino al 1990, quando decide di approcciarsi all’alta moda. Sfila per Alta Roma in sedi prestigiose come l’Auditorium della Rai, e le Officine Farneto. Continua anche se con rare apparizioni, e presenta in eventi le sue collezioni. Le sue creazioni non hanno un filo conduttore, che è tipico delle collezioni del pret, ma sono come vuole l’alta moda un sogno da realizzare. Non ha una tipologia di donne a cui si ispira, perché tutte le donne hanno dei sogni, ed amano sentirsi in alcuni momenti della vita principesse, o romantiche eroine, o teen ager, o famme fatal, o dive da red carpet, o semplicemente donne. Se vogliamo proprio trovare un filo conduttore, classe ed eleganza, anche quando le trasparenze sono decisamene osè. Unico, se non raro, è anche un giornalista, e ha collaborato con il direttore Massimo Maffei per diverse testate. Diventa dal 2002 un costumista Rai. É presente per due anni in video nella trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”, impersonando vari personaggi. Sua, una grande passione per il canto, ha la fortuna di essere protagonista insieme alla contessa Barbara Ronchi della Rocca di quindici sit-com, in onda su Rai Tre. Esperto in Galateo o come si chiama oggi Bon Ton. Nel prossimo futuro sarà co-conduttore di un format, ma non osa anticipare di più. Ora è editore della testata online corpo10.eu. Vive diviso tra il suo amato Salento, e Roma.

