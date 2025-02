DENUNCIA PENALE CONTRO L’ACCIAIERIA DI TARANTO: “è un nostro dovere civico nei confronti chi non ha più voce”

(Rdl) ___________ Questa mattina l’associazione VeraLeaks e un gruppo di cittadini hanno presentato presso il Tribunale di Taranto una nuova denuncia penale contro l’ex Ilva, ad aggiornare quelle precedenti.

Impianti pericolosi ed inquinanti, gestione illecita dei rifiuti e irregolarità da parte di alcune ditte dell’indotto che operano nello stabilimento.

Questa la sintesi della denuncia. I fatti sono attribuibili agli anni della gestione commissariale di entrambe le società: Ilva e Acciaierie d’Italia.

“Per questo tipo di gestione degli impianti i cittadini di Taranto e gli stessi operai corrono seri rischi e la loro vita continua ad essere minacciata” – ha dichiarato Luciano Manna, responsabile di Veraleaks.

“La nostra denuncia intende mostrare che non ci fermiamo, non smettiamo mai di lottare. Determinazione e rivendicazione del diritto alla vita. Non ci si può arrendere o continuare a subire quello che ci stanno proponendo giorno per giorno” – ha dichiarato Carla Luccarelli (nella foto), madre di Giorgio Di Ponzio, morto a 15 anni per un tumore.

