“Ho sempre desiderato essere una Musicista Naturale e Cantante. Sono una Custode di queste terapie antiche e di saperi”. A leccecronaca.it MIRYAM PALA SI RACCONTA

di Cristina Pipoli _________

Miryam Pala fondatrice del progetto Suonoterapico Fisico e Spirituale “La Coscienza nel Suono©” si racconta in questa intervista esclusiva a leccecronaca.it. La ringraziamo per avercela concessa.

D. Ciao Miryam, vorrei iniziare questa intervista chiedendoti di presentarti

R. Ciao Cristina grazie per per l’attenzione. Mi presento, chiamo Miriam Pala, questo è il mio nome all’anagrafe, ma io scrivo sempre Miryam Pala, che è il mio nome d’arte.

D. Dove sei nata?

R. Sono nata a Cagliari (Sardegna)

D. Di cosa ti occupi?

R. Da sempre mi occupo di Spiritualità, di Medicina Antica Popolare Sarda Mediterranea. In famiglia, nelle nostre case e cucine si è sempre operato nella classica medicina popolare ma anche spirituale ed è una tradizione molto bella, viene tramandata da generazione in generazione.

D. Come nasce questo interesse?

R. lo porto con me da quando sono piccola, ho sempre desiderato essere una Musicista Naturale e Cantante. Sono una Custode di queste Terapie Antiche e di saperi che ho Scoperto io e che mi sono state tramandate fin da piccola dalla mia nonna e da altre persone . Io ancora oggi sento un forte legame con le mie antenate. Qui in Sardegna ci sono persone, parenti e non di una certa età che tramandano i saperi antichi.

D. Hai iniziato a essere contattata per tenere delle conferenze, su quali argomenti si basano le tue conferenze?

R. Sì, ho iniziato a tenere delle conferenze per presentare il mio progetto Suonoterapico Fisico e Spirituale “La Coscienza nel Suono©” lavoro con i suoni come strumento di ascolto e riconnessione con noi stessi e come terapia corporea.

“Suonoterapico” l’ho inventato io, ci sono altri termini ma vengono utilizzati da altre persone.

D. Ci puoi spiegare meglio?

R. Nelle Conferenza presento questo Progetto e faccio fare anche delle lezioni pratiche sonore. Quello che faccio a periodi dell’anno è di portare avanti questo progetto in forma di Seminario Pratico Sonoro oppure in forma di Laboratorio di Suonoterapico.

Per me è importante che le persone vengano personalmente e che facciano esperienza di questo progetto per poterlo conoscere appieno, vivendolo. Il mio invito quindi è quello di vivere questo progetto per poterlo capire e tramandare.

D. Ti occupi solo di benessere o anche di cultura?

R. Da sempre mi occupo di benessere ma anche di Cultura attraverso la Musica, il Canto, i Suoni Naturali e delle Condivisioni a livelli dei vari Territori (non solo quello sardo), cooperando insieme ad altre persone private o associazioni di altri territori per la quale abbiamo culture molto simili, specialmente parlando di medicina popolare dei luoghi. Anche per questo motivo scrivo articoli nel mio sito web o in cooperazioni con altri enti in rare occasioni. Mi occupo di divulgazione.

D. Hai un blog?

R. Sì, si chiama S’Anima Olistico & Suoni

D. Descrivimi in modo preciso la tua professione

R. Come professione lo descrivo con i miei titoli: Faccio la: Sanadora (terapeuta – curandera), l’Operatrice Olistica e dei Suoni e l’Artista dei Suoni, Professionista del Massaggio e del mondo dell’Olismo in Antiche Terapie Popolari, Benessere e Terapie Erboristiche, Divulgatrice e Docente della Formazione e sull’Olismo.

D. In Sardegna ci sono tanti loghi registrati con S’Anima, il tuo qual è?

R. Il mio è “S’Anima© Miryam Pala”, che è anche il mio marchio. L’ho creato appositamente così, il mio nome registrato con S’Anima.

Ringrazio la redazione di leccecronaca.it e te in particolare per questa intervista. Spero di venire a visitare varie zone italiane e di poter far conoscere il mio seminario a tutti voi. Grazie mille.

