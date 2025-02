REPORTAGE / CARNEVALE A MARTANO – ph

di Teresa Vella __________ “Il mondo in mano di chi? Basta con le guerre che ci massacrano e ci nutrono di odio. Vogliamo essere angeli che spiccano in volo!” Carnevale di Martano in collaborazione con il Comune di Castrídi Lecce e Borgagne. 22 febbraio 2025 Fotografie di Teresa Vella