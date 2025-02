APRE A MELISSANO UNO SPAZIO MUSICALE DI COMUNITA’ GIOVEDI’ 27 ALLE 20.00

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Melissano l’associazione Junior Band ci manda il seguente comunicato _________

NASCE A MELISSANO IL DON RAY CLUB Solo di Giovedì SPAZIO MUSICALE DI COMUNITA’ IDEATO DALL’ASSOCIAZIONE JUNIOR BAND DEDICATO A DONATO MANCO

Appuntamento giovedì 27 febbraio alle ore 20 per la serata inaugurale dedicata al musicista melissanese Donato Manco, recentemente scomparso

Melissano – L’Associazione Junior Band di Melissano (LE) è lieta di annunciare l’inaugurazione, giovedì 27 gennaio a partire dalle ore 20 del “Don Ray Club – Solo di Giovedì”, un nuovo spazio di condivisione musicale dedicato alla memoria di Donato Manco (nella foto sopra), il carismatico musicista e performer che ha illuminato la scena artistica salentina con la sua passione travolgente e il suo talento ineguagliabile.

Il “Don Ray Club – Solo di Giovedì” – dichiara Francesco La Viola – musicista e vice presidente dell’ Associazione Junior Band APS”, nasce come un palcoscenico aperto, un faro culturale per l’intera comunità di Melissano, pensato per celebrare e perpetuare lo spirito di Donato Manco. Questo progetto, fortemente ispirato dall’incredibile dedizione che Donato ha sempre dimostrato verso i giovani musicisti della Junior Band, si propone di diventare un punto di riferimento per la passione musicale e l’aggregazione culturale nel nostro territorio. Siamo orgogliosi di poter dare vita a questo evento, che rappresenta un gesto concreto e vibrante di amore per la musica e per la memoria di un grande artista. Il “Don Ray Club” non è solo un luogo: è un’esperienza emozionale che unisce, ispira e fa battere il cuore di chi vive la musica.

La nascita del “Don Ray Club” sarà tenuta a battesimo da Silvia Manco (nella foto sotto), pianista jazz nota sulla scena concertistica italiana, la quale non nasconde la sua profonda emozione : Sono particolarmente colpita dall’impatto che mio padre ha avuto non solo nella mia vita, come è facile immaginare, ma anche e soprattutto nella vita di tutte le persone che sono entrate in contatto con lui attraverso la musica, in particolare, che era la sua più grande passione. Sono molto grata all’associazione Junior Band con il sostegno del Comune di Melissano, per aver pensato di creare uno spazio che porterà il nome di mio padre, o meglio, il suo nome d’arte, e che sarà spero un luogo di incontro e di espressione attraverso la musica, l’arte e la cultura. Pensando al fatto che 30 anni fa sono andata via dal mio paese d’origine proprio perché non esisteva nulla di tutto ciò e oggi invece esistono realtà in grado di creare un senso di comunità a partire dal coinvolgimento dei più giovani mi da grandi speranze e mi rende orgogliosa. Sarà una bellissima festa, con molti amici e molte persone che hanno amato mio padre e che hanno condiviso con lui ognuna un pezzo di vita musicale, amicizia e affetto. Mio padre amava molto i ragazzi e regalava strumenti musicali ad ogni occasione sperando potessero accendere delle scintille: a volte ha funzionato, anche con i miei cugini. Speriamo il “Don Ray Club, solo di giovedì” possa contribuire a instillare passione e amore per la musica in molti altri ragazzi che lo frequenteranno.

La serata inaugurale vedrà la presenza la partecipazione di numerosi musicisti e sodali di Donato Manco, con i quali l’artista melissanese ha condiviso progetti musicali, palchi e una vita all’insegna dell’arte musicale e dell’amicizia.

Siamo particolarmente felici – dichiara Miriam Caputo, presidente dell’Associazione “Junior Band APS” – di aprire le porte della nostra Associazione anche alle musiche di repertorio extra-colto. Il mio ringraziamento va a Silvia Manco che ha accolto con grande gioia ed emozione questo ambizioso progetto che vuole la collaborazione tra istituzioni ,territorio e terzo settore .

Junior Band APS – Melissano (LE)

Via Leonardo da Vinci, angolo via Sicilia

