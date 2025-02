DUE OPERAZIONI ANTIDROGA DELLA FINANZA IN PROVINCIA DI BRINDISI

Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi ___________

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno ulteriormente intensificato le attività di controllo e prevenzione della criminalità sul territorio provinciale.

Al riguardo, in due distinte operazioni di controllo economico del territorio e contrasto ai traffici illeciti, pianificate rispettivamente nei Comuni di Fasano e Francavilla Fontana, i finanzieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due soggetti trovati in possesso di cocaina, hashish e marijuana.

In entrambe le attività le pattuglie delle Compagnie della Guardia di Finanza di Fasano e Francavilla sono state affiancate dalle unità cinofile della Compagnia Anti Terrorismo e Pronto Impiego, i cd. baschi verdi. Nei centri storici e nei circondari delle due città sono stati effettuati decine di controlli a persone e autoveicoli.

Nel corso delle attività sono stati individuati, sottoposti a controllo e tratti in arresto i due soggetti, uno a Fasano trovato in possesso di 75 grammi di cocaina, 16 grammi di marijuana e 5 di hashish, e uno a Francavilla Fontana con 6 dosi di cocaina e la somma di 400 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Si rammenta che la responsabilità degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile. Nei confronti degli stessi vige, infatti, la presunzione di innocenza che l’articolo 27 della Costituzione garantisce ai cittadini fino a sentenza definitiva.

Nulla osta A.G.: concesso

