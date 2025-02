INIZIATIVA DELLA PREFETTURA DI LECCE A CONTRASTO DEL GIOCO ILLEGALE

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce _________

Le istituzioni ed il Terzo Settore in prima linea nella prevenzione e contrasto del gioco illegale e nella promozione della sicurezza del gioco e della tutela delle fasce deboli



Come noto, il gioco d’azzardo patologico costituisce anche in questa provincia uno dei

nuovi fenomeni di forte allarme sociale per le conseguenti ripercussioni negative sulle

attività personali, familiari e lavorative delle persone affette da dipendenza.



In tale contesto, si rende necessario un approccio integrato e sistematico, che veda il coinvolgimento dei diversi attori preposti, nel rispetto delle precipue competenze,

attraverso un’azione armonica, unitaria e coordinata volta a rafforzare la cultura della

legalità e della responsabilità etica, avendo cura della tutela delle situazioni di fragilità,

con particolare riguardo alle fasce deboli della popolazione (minori ed anziani).



In quest’ottica, questa Prefettura ha inteso, in raccordo con le amministrazioni locali e gli altri attori direttamente coinvolti sul territorio, muoversi secondo le diverse linee di azione, una delle quali è rappresentata dalla promozione di campagne di sensibilizzazione sul

tema, in un’ottica specialpreventiva.



In tale quadro si inserisce il webinar dal titolo “Dipendenze, tecnologia, gaming e ludopatia”

organizzato in collaborazione con l’Associazione “La Banda degli Onesti ODV”, da anni

attiva nella prevenzione e contrasto delle dipendenze anche derivanti dall’utilizzo di tecnologie del gaming, e con il sostegno di Confindustria Leccе.



Il citato evento, che vedrà la partecipazione delle principali istituzioni provinciali nonché,

in collegamento da remoto, i referenti per le dipendenze degli istituti scolastici di questa

provincia, avrà luogo presso la sede di Confindustria, sita in via Vito Fornari n. 12, domani,

27 febbraio 2025, alle ore 15,30.





IL CAPO DI GABINEТТО

M. Sergi

Lecce, 26 febbraio 2025

