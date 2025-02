PREGIUDICATO DI SANTA CESAREA TERME DAI DOMICILIARI AL CARCERE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________

Dai domiciliari continuava a spacciare. Arrestato dai Carabinieri



Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Poggiardo hanno condotto un’operazione di polizia che ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 40enne, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Durante un normale servizio di pattugliamento nel Comune di Santa Cesarea Terme, i militari hanno notato un individuo che faceva accesso verso l’abitazione di un soggetto, sottoposto agli arresti domiciliari.

Grazie alla prontezza e alla professionalità dei Carabinieri, è stato effettuato un controllo mirato all’abitazione dell’uomo che ha portato al rinvenimento di 3 dosi di presunta sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso complessivo di circa 19 grammi, 2 dosi del tipo cocaina, per un peso totale di 2 grammi e una dose del tipo marijuana del peso di 1 grammo.

È stato inoltre trovato materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi, a conferma dell’attività posta in essere dal soggetto arrestato. L’individuo controllato, invece, a seguito di una perquisizione personale è stato rilasciato subito, mentre tutti gli stupefacenti rinvenuti sono stati sequestrati.

Al termine delle formalità di rito e come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.



Questa operazione è parte integrante del costante impegno dei Carabinieri nella lotta contro lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree maggiormente a rischio.

La priorità dell’Arma è garantire la sicurezza della comunità e prevenire il dilagare di fenomeni legati all’abuso di sostanze che rappresentano una grave minaccia per la salute e il benessere dei cittadini.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 26 febbraio 2025

Category: Cronaca