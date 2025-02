FURTO IN CHIESA A CASARANO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________

Furto in Chiesa madre a Casarano. Grazie alla prontezza di un’anziana e all’intervento dei Carabinieri, 2 malviventi arrestati e la borsa recuperata

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Casarano hanno arrestato in flagranza di reato due individui, una donna di 38 anni e un uomo di 42 anni, entrambi del luogo e già noti alle forze dell’ordine, per un furto aggravato avvenuto all’interno della chiesa madre di Casarano.

Nonostante il contesto sacro, i due malviventi hanno approfittato della distrazione generale dei fedeli per mettere in atto un furto audace, prendendo di mira la borsa di un’anziana donna, vedova e pensionata. In un attimo, la tranquillità è stata sostituita dal terrore, ma l’anziana non si è lasciata sopraffare dal panico. Con grande lucidità, la donna si è alzata ed è uscita dalla chiesa in cerca di aiuto.

Proprio in quel frangente, una gazzella dei Carabinieri, in transito nei pressi della chiesa, ha attirato la sua attenzione. Con voce ferma, l’anziana ha segnalato il furto, descrivendo i due presunti autori del crimine.

I Carabinieri, prontamente addestrati a rispondere a situazioni di emergenza, hanno avviato un’immediata operazione di ricerca nelle strade limitrofe.

La sinergia tra l’anziana donna e i militari dell’Arma si è rivelata fondamentale. Grazie alla tempestività dell’intervento, dopo pochi minuti i sospettati sono stati intercettati e bloccati.

La borsa è stata recuperata e restituita all’arzilla nonnina che ha già affrontato molte sfide nella vita.

La giustizia, tuttavia, è stata celere. Dopo le formalità di rito e come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini, i due arrestati sono stati posti in regime degli arresti domiciliari.

L’episodio, che ha colpito un luogo di culto e una persona vulnerabile, sottolinea la necessità di rimanere vigili e uniti contro la criminalità. La prontezza di riflessi dell’anziana donna e l’efficacia dell’intervento dei Carabinieri hanno portato a un esito positivo, restituendo alla vittima il senso di

protezione e giustizia. Questo evento ci ricorda l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni, elemento fondamentale per costruire una società più sicura.

I Carabinieri continuano a vigilare sul territorio, pronti a intervenire e a garantire la sicurezza dei cittadini.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 27 febbraio 2025

Category: Cronaca