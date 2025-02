LA PORTI UN BACIONE A FIRENZE

(Rdl) _________ Ventisettesima giornata, in procinto quindi dei tre quarti di campionato. La Fiorentina, sesta in classifica, ma staccata dalle prime posizioni, viene da tre sconfitte consecutive e aspetta ansiosamente la vittoria scaccia – crisi. Il Lecce, che nelle ultime tre partite ha racimolato solo due punti, inoltre senza segnare nemmeno un gol, scivolando verso il basso, però non ha nessuna voglia di fare da capro espiatorio.

All’allenatore della Viola Roberto Palladino traballa la panchina, ma lui, nella conferenza stampa della vigilia, anticipata a ieri, taglia corto:

“Non è stata una settimana piacevole…Bisogna capire perché c’è stato questo trend negativo. Abbiamo lavorato in campo per uscire da questa situazione. Le sconfitte devono insegnarti ad uscire più forti… Ci saranno tante assenze. Non è un alibi. Kean ha bisogno di un po’ di riposo dopo il trauma cranico…. Non sono qui per rispondere a cose che non leggo. Vorrei solo sottolineare che dopo i cambi nella rosa ci vuole del tempo… Accettiamo le critiche perchè sono arrivate tre sconfitte di fila. Ma c’è da prendere il percorso che stiamo facendo e non buttare via quello che è stato fatto“.

Marco Giampaolo ha parlato invece questo pomeriggio, prima della partenza della squadra per la Toscana:

“Mancherà solo Pierotti, tutti gli altri sono a disposizione, deciderò domanii. La scorsa partita, al di là di ciò di cui abbiamo ampiamente parlato, avremmo dovuto fare di più soprattutto sotto il profilo della proposto di gioco. Fare gioco è la strada per fare bene e noi siamo stati al di sotto delle nostre possibilità. Poi non sai mai che piega prende la partita…

In questa settimana abbiamo lavorato bene, io sono mancato due giorni causa influenza ma ho seguito a distanza grazie a ciò che la tecnologia ci permette. Li ho visti bene sia ad inizio settimana che oggi”.

Si gioca allo stadio Artemio Franchi venerdì 28 febbraio 2025, fischio di inizio del signor Livio Marinelli di Tivoli alle ore 20.45. Giacché ci siamo, visto l’andazzo che li rende sempre più decisivi, annotiamo pure i responsabili in sala Var: saranno Aleandro Di Paolo e Gianluca Aureliano. E speriamo bene…

Category: Sport