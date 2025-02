A SAN CESARIO DOMENICA E LUNEDI’ DUE GIORNI DI ENOGASTRONOMIA SALENTINA

Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce _________

Tutto pronto per la prima edizione del “Simposio Day”, evento enogastronomico in programma presso la Distilleria De Giorgi a San Cesario di Lecce.

La manifestazione, che gode del patrocinio della Provincia di Lecce, è stata presentata questa mattina a Palazzo Adorno dal direttore generale dell’Ente Andrea Romano, dal sindaco di San Cesario Giuseppe Distante e dal responsabile di Simposio Divino Salento Luigi Santoro.

Domenica 2 marzo (dalle ore 15.30 alle ore 19.30) e lunedì 3 marzo (dalle ore 10 alla ore 19), la suggestiva location della Distilleria De Giorgi di San Cesario ospiterà 60 aziende del settore enogastronomico: dalle cantine vitivinicole, alle imprese che producono pasta, sottoli, cioccolato. Un percorso di eccellenza dedicato ad appassionati, ristoratori, professionisti del settore, semplici curiosi, alla scoperta di profumi e sapori, con la partecipazione di enoteche e sommelier dell’AIS di Lecce.

“Abbiano accolto con soddisfazione l’iniziativa e ne condividiamo appieno finalità ed obiettivi. Un evento, fortemente voluto dal Comune di San Cesario, che punta anche a destagionalizzare l’offerta turistica e che mette in mostra le eccellenze del territorio. Il tutto in un contesto unico come quello della Distilleria De Giorgi, che rappresenta un fiore all’occhiello per il territorio di San Cesario, esempio mirabile di un tessuto produttivo storico per il nostro Salento”, ha dichiarato il direttore generale della Provincia di Lecce Andrea Romano.

Lecce, 28 febbraio 2025

Category: Costume e società