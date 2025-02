LE ASSOCIAZIONI DEL COMITATO “No Burgesi” CHIEDONO LA CONVOCAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

di Daniela Casciaro __________

Le associazioni del Comitato “No Burgesi” hanno avanzato una richiesta formale e determinata per la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico urgente a Ugento.

La questione al centro della controversia è la decisione della Giunta Regionale di sopraelevare la discarica di Soccorso, annessa all’impianto di biostabilizzazione a Burgesi, di ben 190.000 metri cubi. Un provvedimento che rischia di aggravare drammaticamente una situazione paesaggistica e ambientale già gravemente compromessa.

Il Comitato Associazioni “No Burgesi” scrive:

“Alla Giunta Comunale di Ugento, al Consiglio Comunale di Ugento, al Sindaco di Ugento, Salvatore Chiga.

Gemini/Ugento 25/02/2025

Oggetto: Richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale monotematico urgente sulla sopraelevazione della discarica di Soccorso in località Burgesi prevista dal Piano Regionale dei Rifiuti.

Il Comitato “No Burgesi”, composto da Pro Loco Beach Gemini, Pro Loco Ugento e Marine, Ass. Beach Tennis Ugento, Associazione Culturale Artemisia Gentileschi Taurisano, Pro Loco Acquarica del Capo, Pro Loco Presicce, Amanti della Natura, Attivamente Associazione di Quartiere Ugento, LILT Delegazione di Ugento, FIDAS Ugento, Associazione Combattenti Ugento, Associazione Culturale Gemini, Officine della Mente, Associazione Anziani “Amici di San Francesco” Gemini e Centro Studi “Leonardo La Puma”, ha evidenziato i seguenti punti cruciali:

– Il 25 febbraio 2025, il Comitato ha formalmente richiesto al Sindaco di Ugento l’emissione di un’ordinanza sindacale per contrastare fermamente quanto deliberato dalla Giunta Regionale sulla sopraelevazione della discarica di Soccorso in località Burgesi.

– La decisione della Giunta Regionale, attuata mediante la D.G.R. n. 130/2025 di approvazione del “Piano di gestione dei rifiuti”, aggrava ulteriormente una situazione ambientale e paesaggistica già seriamente compromessa. La II° Sezione del Consiglio di Stato ha confermato nell’aprile 2024 che una discarica in località Arto è stata rigettata “per la salvaguardia ambientale e paesaggistica di un’area fortemente contaminata e compromessa dalla presenza di Burgesi”.

– Tale decisione è stata presa senza un adeguato confronto con la popolazione, che ha già pagato un prezzo altissimo in termini di salute pubblica, con un’alta incidenza di patologie oncologiche potenzialmente legate a fattori ambientali.

– L’ampliamento della discarica avrebbe un impatto devastante sulla qualità della vita dei cittadini, sull’ambiente circostante, sull’agricoltura e sul potenziale turistico dell’area, considerando la vicinanza al Parco naturale di Ugento e ad aree archeologiche”.

Il Comitato, ha anche chiesto al Consiglio Comunale di Ugento di: analizzare dettagliatamente il contenuto della delibera regionale, valutare le possibili conseguenze ambientali, sanitarie ed economiche per il territorio, discutere delle azioni che l’Amministrazione Comunale intende intraprendere per tutelare la salute pubblica e l’ambiente, deliberare eventuali azioni legali contro gli atti della Giunta Regionale.

Infine, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e del vigente Statuto Comunale di Ugento, le associazioni chiedono che la convocazione del Consiglio Comunale monotematico urgente preveda: la convocazione in tempi brevi e in orario serale per consentire la massima partecipazione dei cittadini, uno spazio di intervento per i rappresentanti del Comitato, una conclusione con un voto su un documento che esprima la posizione ufficiale dell’Amministrazione Comunale e sulle azioni che intende intraprendere per tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Questa richiesta rappresenta un passo cruciale e determinante per la salute pubblica e la tutela ambientale del territorio di Ugento.

Intanto, le Amministrazioni di Presicce-Acquarica e di Salve sono accanto ai cittadini esperimendo contrarietà alla delibera regionale.

La battaglia per la salute e l’ambiente continua con ancora più vigore, e le associazioni sono pronte a intensificare le loro azioni per proteggere il futuro del territorio.

