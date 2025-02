MATTARELLA: IL COMUNISTA VLADIMIR PUTIN SI E’ COMPORTATO COME IL NAZIONAL-SOCIALISTA ADOLF HITLER – La Vignetta di Valerio Melcore

Per vedere la Vignetta completa cliccare su CONTINUE READING …………………………………………………………………………………………………………………….

Continuano le polemiche sui social per le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha paragonato l’aggressione della Russia contro l’Ucraina al “progetto del Terzo Reich in Europa”. La portavoce di Putin, ha definito “invenzioni blasfeme” le parole di Mattarella.

Il Presidente è stato criticato anche da personaggi della sinistra italiana che hanno ricordato come il popolo russo abbia pagato un grande tributo di sangue per combattere la Germania nazista.

Nella vignetta viene stigmatizzato come l’Unione Sovietica Comunista e la Germania Nazional-Socialista aggrediscono e si spartiscono la Polonia. Questo dopo la firma di un trattato di non aggressione, comunemente chiamato patto Molotov-Ribbentrop o patto Hitler-Stalin, fu un patto di non aggressione di durata decennale. La parte segreta del patto era un protocollo che stabiliva le sfere di influenza dell’Unione Sovietica e della Germania in Europa orientale.

Il protocollo riconosceva l’Estonia, la Lettonia e la Bessarabia come parte della sfera sovietica. I firmatari concordarono di dividere la Polonia in due, lungo la linea dei fiumi Narew, Vistola e San.

A rompere il patto due anni dopo non fu Stalin, bensì Hitler che dichiarò guerra nel 1941 all’Unione Sovietica.

Resta il fatto che l’attuale crisi politico-militare ricorda per tanti versi quel lontano 1939, quando Germania e Russia si spartirono la Polonia, oggi la stessa sorte potrebbe toccare all’Ucraina che sembrerebbe far gola alla Russia e agli Stati Uniti.

Category: Costume e società