POLVERE DI STELLE / ERROL FLYNN, IL PRINCIPE DELL’AVVENTURA

di Elena Vada _________

A undici anni, me ne innamorai perdutamente, quando lo vidi recitare nella parte di Robin Hood.

Non avevo mai visto un uomo così bello!

Il suo nome : ERROL FLYNN

e la sua avvenenza era del tutto naturale.Errol Leslie Thomson Flynn nacque a Hobart, Tasmania, Australia il 20 giugno 1909 .

Naturalizzato statunitense.

Famoso nel ruolo dell’eroe imbattibile e romantico.

Alto (1.88) agile, spavaldo, simpatico, sbruffone, allegro seduttore… ma con portamento elegante e di classe.

Figlio di un professore di biologia, oceanografo, studiò nelle migliori scuole di Londra e Parigi.

Nella sua autobiografia scrive d’ essere stato pugile e poi … un giramondo avventuriero: cercatore d’oro in Nuova Guinea, manovale, poliziotto, guardiano di una piantagione, proprietario di una miniera d’oro, marinaio, pescatore di perle, eccetera (Tutto vero? Non si sa).

Scritturato dalla Warner Bros., giunse a Hollywood ed ottenne un grande successo nel film di cappa e spada Captain Blood (1935; Capitan Blood) diretto da Michael Curtiz: si rivelò perfetto nel ruolo del corsaro sfrontato e galante nel Mar dei Caraibi e con Olivia de Havilland. Da allora sarebbe stato, sempre, per Curtiz, il lanciere inglese (1936; La carica dei 600), l’ irresistibile Robin Hood in The adventures of Robin Hood (1938), con Olivia de Havilland.

Fu amante della regina Elisabetta in ‘The private lives of Elizabeth’ and Essex (1939; Il conte di Essex), al fianco di Bette Davis; eroico capitano nordista della guerra di Secessione in Virginia City (1940; Carovana d’ eroi); fanatico eroe sudista in Santa Fe trail.

Ricordo volentieri Il Principe e il Povero (1937), La saga dei Forsyte’ (1949) ‘Kim’ (1950) ‘Il sole sorgerà ancora’ (1957) di Henry King, dal romanzo di Ernest Hemingway, una delle sue migliori interpretazioni.

Errol Flynn si sposò tre volte. 1935: con l’attrice Lili Damita, (un figlio). 1943: Nora Eddington (due figlie). Nel 1950 con l’attrice Patrice Wymore, (una figlia).

Marlene Dietrich lo chiamava “il Barone” o “l’ Angelo di Satana”. Disinvolto, affascinante, atletico, estroverso ed eclettico, gran bevitore e amante delle donne, ma pure degli uomini.

Si racconta che nel suo letto abbiano dormito Truman Capote e il magnate Howard Hughes.

Si sa per certo che, nel 1942, fu accusato di violenza carnale, da due minorenni. Fu assolto, dopo due lunghi processi ricchi di particolari scabrosi, seguitissimi dalla stampa scandalistica. Pare che il tutto fu montato per danneggiare il suo produttore Jack Warner e le ragazze volessero spillargli molto denaro.

Charles Hingham, suo biografo, parlò di una sua simpatia per Hitler e il nazismo, causa l’ amicizia di Errol, con un medico tedesco.

Strinse la mano a Fidel Castro, definendolo l’ ultimo Robin Hood.

Da perfetto australiano, adorava il mare e comprò diverse imbarcazioni. Nel 1945, Flynn acquistò quella che sarebbe diventata, la sua barca dei sogni, lo Shooner (goletta-veliero) ZACA (oggi, ancorato a Monaco).

Purtroppo era alcolizzato cronico.

I vizi e la vita disordinata, gli distrussero corpo e spirito e lo portarono ad un rapido ed inesorabile, invecchiamento.

Morì il 16 ottobre del 1959, colpito da un attacco cardiaco a Vancouver, Canada (USA) a soli cinquant’anni.

Il talento e l’ innegabile ‘physique du role’, gli consentirono d’ essere, come nessun altro, sul grande schermo, l’Avventura’ con la A maiuscola, in ogni ruolo possibile, ma questo penalizzò le qualità recitative che aveva maturato e sapeva esprimere: l’espressione del viso e l’ interpretazione fine, intensa e profonda, come nel film ‘Sul fiume d’ argento’ western di Walsh (1948) dove recitava da ‘cattivo’.

Le sue ultime parole: “Mi spiace dover morire prima di quello stronzo di Jack Warner”.

Volle essere sepolto con dodici bottiglie di whisky nella bara, per la paura di non trovare alcolici nell’ aldilà e il suo desiderio fu realizzato dall’ amico regista, Raoul Walsh.

All’ epoca, fu il numero uno, nei film di ‘cappa e spada’ per l’ atletico magnetismo, che esprimeva, unito a fascino, carisma, sex-appeal.

Per me, l’ aitante e guascone, Errol Flynn, rimarrà per sempre, il più Bel ROBIN HOOD, mai visto, nella storia di Hollywood .

______

( 23 – continua )

Category: Cultura