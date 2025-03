ASSEMBLEE SINDACALI CONFSAL A LECCE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo ___________

Venerdì scorso a Lecce Massimo Battaglia, segretario generale della Federazione Confsal-Unsa – il primo sindacato del Ministero della giustizia in tutti i dipartimenti – ha tenuto due affollate assemblee del personale del ministero della giustizia.

All’indomani dell’agitazione dei magistrati, il personale ministeriale della Giustizia fa sentire la sua voce e la sua profonda insoddisfazione, non disgiunta da incertezza, per la situazione dell’amministrazione in tutti i settori. Profonde sono le difficoltà nei settori giudiziario, penitenziario, minorile e delle notifiche.

“Le elezioni per le rappresentanze interne, le RSU – dice Massimo Battaglia – di cui prepariamo le liste, si terranno a metà aprile: un’occasione non solo per la tutela territoriale dei dipendenti sul posto di lavoro, ma anche per dare un segnale preciso al ministero e al governo per una maggiore attenzione, risorse e investimenti sul personale.

La Confsal-Unsa è al lavoro per ottenere dal ministero migliorie d’efficienza cui il personale può e deve contribuire, ma con dignità funzionale e retributiva, migliorando tra l’altro il trattamento accessorio.

Va affrontata tra l’altro la situazione dell’elevato precariato creatosi con l’assunzione a termine di circa diecimila dipendenti in funzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ora retribuiti con fondi europei. Per essere stabilizzati devono passare a carico dell’avaro bilancio dello Stato: stiamo lavorando a una soluzione concordata il più possibile allargata”.

E’ stata infine eletta Segretario provinciale Vincenza Malorgio. Con lei in segreteria Valeria Valentino, Monica Rizzo, Damiano Pano, Pantaleo Vonghia, Federica Cuppone, Mattia Calogiuri.

