LA LUNGA NOTTE DEGLI OSCAR 2025

di Elena Vada ___________

Eh no, stasera basta parlare del duello Trump/Zelensky.

Questa sera è la ‘Serata degli Oscar’

In diretta da Hollywood, Los Angeles, attendiamo l’ assegnazione delle statuette, con qualche speranza nel cuore, per il cinema italiano.

Sono le 23,30 e la televisione Rai1, ci ripropone le immagini degli Oscar assegnati dal 1953 in poi, a tanti bellissimi film e grandi artisti.

Ho pianto. Non una volta sola.

Rivedere: Magnani, Loren, Benigni, De Sica, Fellini, Petri, Sorrentino, Morricone, eccetera…

Che emozione, che orgoglio!

Siamo i più bravi al mondo! Vabbè quando parlo dell’ Italia, esagero sempre.

La cerimonia, che negli Stati Uniti sarà presentata dal comico Conan O’Brien, da noi è condotta da Alberto Matano.

Le star degli Oscar 2025, stanno sfoggiando look mozzafiato sul red carpet, con scelte stilistiche le più varie possibili, ma primeggiano gli stilisti italiani.

La nostra inviata a Los Angeles, Giorgia Cardinaletti, riesce a fermare subito Isabella Rossellini (candidata all’ Oscar, come attrice non protagonista) per il film ‘Conclave’, vestita in violetto, Dolce&Gabbana.

Subito dopo l’ altra presenza italiana, l’ attrice Alba Rohrwarcher, che presenterà la ‘miglior fotografia’, indossa un ‘Valentino Haute Couture’ mozzafiato, stile barocco.

Cardinaletti, ferma Woody Goldberg. Nessun commento interessante: “Non posso parlare” dice ai nostri microfoni.

Al Dolby Threatre inizia lo spettacolo, con un omaggio al mago di Oz e a Los Angeles. Ariana Grande canta ‘Somewhere over the rainbow’ indossa un abito gioiello rosso, poi arriva Cynthia Erivo, elegantissima con un abito bianco, ed una cascata di fiori viola ed esegue un’emozionante Home. Insieme cantano Defying Gravity. Standing ovation per la performance, che ha aperto la cerimonia.

La cerimonia di consegna degli Oscar 2025, avviene a poche settimane dai roghi di Los Angeles.

Miglior attore non protagonista: Kieran Culkin – A Real Pain

Miglior film d’animazione: Flow (lettone)

Migliori costumi: Wicked

Miglior sceneggiatura originale: Anora

Miglior adattamento: Conclave

Miglior trucco e acconciatura: The Substance

Oscar per la Miglior Attrice non protagonista: Zoe Saldaña – Emilia Perez.

Niente da fare per la nostra Isabella Rossellini… Ma si sapeva. Belle le sue parole in ricordo di mamma Ingrid Bergman e papà Roberto Rossellini.

Si dedica un momento alla saga di James Bond, con Margaret Qualley e Lisa.

Miglior montaggio: Anora

Miglior canzone: El Mal – Emilia Pérez

L’Oscar al documentario: No other land ambientato nei territori palestinesi:

Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal, saliti sul palco per ritirare l’Oscar, hanno detto: “La distruzione di Gaza deve cessare, gli ostaggi israeliani devono essere liberati.”

Miglior Cortometraggio: I’m not a Robot

Morgan Freeman ha reso omaggio a Gene Hackman (morto da pochi giorni), suo coprotagonista ne ‘Gli Spietati’, nel momento della cerimonia dedicato ai colleghi scomparsi: “Questa settimana la nostra comunità ha perso una leggenda, ed io un amico : Gene Hackman”.

Miglior film Internazionale è : Brasile –

‘Io sono ancora qui’ (Ainda estou aqui) tratto dal libro di memorie del 2015 Sono ancora qui (La Nuova Frontiera, 2025) di Marcelo Rubens Paiva. Sulla scomparsa di suo padre Rubens Paiva, desaparecido durante la dittatura militare brasiliana.

Miglior colonna sonora: The Brutalist

Miglior fotografia: The Brutalist

Miglior attore protagonista: Adrien Brody per The Brutalist. Seconda nomination e secondo Oscar a 23 anni da ‘Il pianista’.

Miglior regia: Sean Baker (nella foto sopra) con Anora. Terzo Oscar per questo regista.

Miglior attrice protagonista: Mikey Madison(nella foto sotto) per Anora. (delusione per Demi Moore)

Oscar 2025, per il Miglior Film: trionfa ‘ANORA’ di Sean Baker.

Il film di Sean Baker ‘Anora’, porta a casa il massimo, nella notte degli Oscar.

Sono ben cinque i riconoscimenti importanti: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior montaggio oltre che il premio alla protagonista, la venticinquenne Mikey Madison.

La trama del film? La solita: una prostituta di Brooklyn incontra un oligarca, vive il sogno di sposarlo e vivere felice e contenta, per tutta la vita. Ma i genitori di lui si oppongono.

In fondo Cenerentola e Pretty Woman, sono sempre di moda, a Hollywood!

