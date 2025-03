SCOPERTO SPACCIO A CAMPI SALENTINA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________

SPACCIO DI STUPEFACENTI. ARRESTATO UN 48ENNE CAMPIOTA.

Continuano incessanti i servizi messi in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce finalizzati al contrasto del tanto odioso fenomeno legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le porte della Casa Circondariale di Lecce, questa volta, si sono aperte per un 48enne campiota, già noto. Per lui l’ipotesi accusatoria, da cui si dovrà difendere, è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad operare sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina che hanno svolto uno specifico e mirato servizio di controllo del territorio nel corso del quale hanno arrestato un 48enne campiota. L’uomo è ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari hanno preso di mira una zona conosciuta per i continui via vai di giovani che più volte sono stati segnalati in quanto assuntori di sostanze stupefacenti. Un servizio di osservazione e controllo svolto nella decorsa serata, ha permesso una prima ricostruzione del modus operandi che il 48enne avrebbe adottato in una presunta attività di smercio di tali sostanze.

I “clienti” che giungevano in quella zona a bordo di piccole utilitarie, si dirigevano verso l’abitazione dell’uomo che usciva in strada e consegnava involucri in cellophane. Incarti che successivamente i militari accertavano essere “cipollette” contenenti sostanza presumibilmente stupefacente del tipo cocaina. Il tutto sotto una chiara visione degli operanti che, prontamente intervenuti, procedevano al controllo dei “clienti” e contestualmente ad effettuare una perquisizione personale del 48enne.

Tale operazione è stata poi estesa anche all’abitazione dello stesso dove, all’interno di alcuni pensili del locale cucina, i militari hanno rinvenuto 115 gr. circa di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo cocaina, in parte già confezionata e probabilmente destinata ad una presunta attività di spaccio, quasi 100 grammi complessivi di analoga sostanza del tipo marijuana e hashish, materiale vario per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

Nel prosieguo delle operazioni l’uomo è stato trovato in possesso della somma di euro 200 in banconote di vario taglio, ritenuta presunto provento di una possibile attività di spaccio.

Al termine delle operazioni l’uomo è stato arrestato e, come disposto dalla P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, condotto presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” del capoluogo salentino.



È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine al reato contestato dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 03 marzo 2025.

AGGIORNAMENTO della redazione di leccecronaca.it

La persona arrestata e portata in carcere è Giuliano Vincenti, 48 anni, di Campi Salentina.

