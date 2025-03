DAI DOMICILIARI AL CARCERE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________

I Carabinieri della Stazione di Campi Salentina hanno rintracciato ed arrestato un giovane 20enne, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di una revoca di misura cautelare. L’individuo, già agli arresti domiciliari per presunti reati contro il patrimonio presso la sede della “Pro Loco” di Campi Salentina, era evaso dagli arresti e, incurante delle prescrizioni, si sarebbe recato in un locale commerciale di Campi Salentina ove avrebbe provocato lesioni, minacce e danneggiamento nei confronti del titolare. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di rintracciarlo e riportarlo agli arresti domiciliari.



Nella serata di ieri, a seguito di richiesta di aggravamento per le continue presunte violazioni dei provvedimenti delle varie AA.GG. che si sono interessate del giovane, i militari hanno posto fine a tali comportamenti, arrestando il giovane e, come disposto dall’ordinanza di sostituzione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione GIP ,condotto presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola di Lecce.



Le brillanti operazioni dei Carabinieri evidenziano l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica. La comunità salentina può contare sulla determinazione e professionalità dei militari dell’Arma che continueranno a vigilare e ad agire per garantire un territorio sicuro per tutti.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 5 marzo 2025

