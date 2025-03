IL 6 MARZO A NEW YORK LA QUINTA EDIZIONE DEL PREMIO MARIA CALLAS ALL’ECCELLENZA FEMMINILE

Il Callas Tribute Prize, ideato da Dante Mariti è un prestigioso riconoscimento annuale che porta il nome della soprano di origine greche naturalizzata italiana, nota come “la Divina”, La cerimonia di premiazione si terrà il 6 marzo presso l’Istituto Italiano della Cultura di New York.

La serata, condotta da MARIA ANTONIETTA VACCA, vedrà la partecipazione di numerose personalità e premierà quelle donne che si sono distinte nei diversi settori come il sociale, l’arte e naturalmente la musica.

A 102 ANNI DALLA NASCITA DI MARIA CALLASe in occasione della FESTA MONDIALE DELLA DONNA. Saranno PREMIATE: UN RICONOSCIMENTO SPECIALE AL FILM “MARIA” INTRPRETATO MAGISTRALMENTE DALL’ATTRICE ANGELINA JOLIE, attualmente è nelle sale cinematografiche.

JO CHAMPA, attrice, modella e giornalista statunitense naturalizzata italiana.

LA CELEBRE SOPRANO AMERICANA, APRILE MILLO (STAR DEL METROPOLITAN OPERA DI NY)

LA SOPRANO MARIA GULEGHINA

LA SOPRANO RENATA ORSOLYA VARI

LA SOPRANO KRISTIN SAMPSON

LA GIOVANISSIMA STELLA DI NY IL MEZZOSOPRANO SOFIA DURANTE

LE GIORNALISTE AMERICANE:RITA COSBY della FOX, vincitrice di EMMY, presentatrice televisiva e radiofonica di successo e best sellers.MIRANDA DEVINE giornalista al NEW YORK POST, FOX NEWS, autrice di best sellers THE BIG GUY, LAPTOP FROM HELLLA PRODUTTRICE FILANTROPA AMERICANA LUCIA KAISER vincitrice di 2 EMMY LA GIORNALISTA BUSINESSWOMAN NATALIA DENEGRI Italo Argentina impegnata nel lavoro umanitarioIL GIOVANE ARTISTA GIA’ AFFERMATO, PIANISTA E DIRETTORE, MAESTRO FILIPPO ARLIAIL GRANDE REGISTA- MANAGER, CHRISTIAN CATENA FRANCESCONI,IL BRAVISSIMO PITTORE INTERNAZIONALE PAVEL KIRLA GIORNALISTA EKATERINA SHEVLIAKOVA, opinionista LA7, RAI ed altre Parteciperanno la scrittrice autrice del programma, Germana Valentini, Krysia Lenzo presentatrice di Newsmax, FOX NEWS, CNBC etc…e tanti altri ospiti.

L’evento è prodotto dalla Melos International in collaborazione con l’istituto italiano di cultura di New York. La serata sarà anche un modo per celebrare il coraggio, la passione e la creatività aprendo la strada a futuri talenti femminili e, nello stesso tempo, un’occasione per promuovere la diversità, la sensibilità e l’innovazione nell’arte, per un futuro più inclusivo.Sarà realizzato uno special televisivo presentato da MARIA ANTONIETTA VACCA, con la partecipazione straordinaria dell’attore IVAN RAGANATO, che interpreterà delle letture su CALLAS-PASOLINI e sulla Festa delle Donne, insieme alla cantante pop spagnola AMALIA che ha composto un brano per questa occasione.

Si ringrazia infine La Camera dei Deputati, il Console Generale Italiano a New York, il Dr. Fabrizio Di Michele, l’On. Christian Di Sanzo, il pianista Craig Ketter, ROSARIO PROCINO IL MANAGER RISTORATORE PIU’ FAMOSO DI NY CON IL SUO RISTORANTE LA RIBALTA, il fotografo JEFF SMITH, La giornalista TREMAMUNNO MARINELLYS, MRS. SO-CHUNG SHEENGli sponsor D’AGOSTINO PRODUZIONI – DFN – UNICREDIT BANK –MRS. SO-CHUNG SHEENPer info: meloseventi@gmail.com

Category: Costume e società