INDIVIDUATI RESPONSABILI DI FURTI

Report del Comando Provinciale dei Carfabinieri dui Lecce ___________

Furti sventati dai Carabinieri. Arrestati i responsabili di raid nei supermercati salentini.

Nella notte di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallipoli, in sinergia con i colleghi della Stazione di Galatone, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, in carcere per due soggetti ed ai domiciliari per un terzo emessa dalla Sezione GIP del Tribunale di Lecce.

Questa operazione si inserisce nel quadro di un’indagine approfondita condotta dai Carabinieri e diretta dalla Procura della Repubblica di Lecce, a coronamento delle attività di P.G. che hanno consentito l’arresto in flagranza di reato dei tre soggetti, avvenuto il 28 febbraio 2025. In quell’occasione, i tre erano stati sorpresi mentre tentavano di forzare la porta posteriore del supermercato Lidl situato in via Magna Grecia, alla periferia di Nardò. Questo episodio rappresenta solo la punta dell’iceberg di un fenomeno più ampio che ha messo a dura prova la sicurezza dei commercianti e dei cittadini della provincia.

Le indagini, caratterizzate da un ampio impiego di risorse e dalla collaborazione tra diversi reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, hanno incluso l’analisi minuziosa delle immagini degli impianti di videosorveglianza di diversi furti avvenuti ai danni di esercizi commerciali nella provincia, riconoscimenti fotografici e vari accertamenti.

Grazie a queste attività, è stato possibile ricostruire un quadro chiaro delle attività illecite dei soggetti coinvolti.

I tre individui sono accusati di diversi furti aggravati, tra cui quello avvenuto presso la filiale del supermercato “Eurospin” di Galatina nella notte del 3 febbraio 2025, in cui avrebbero forzato la porta posteriore d’emergenza, asportato prodotti gastronomici e denaro contante per un danno complessivo stimato di circa 8.500 euro. Un secondo furto si è verificato presso il supermercato “Eurospin” di Guagnano la notte del 19 febbraio 2025, con modalità simili, con un danno complessivo di circa 3.500 euro.

Dopo le formalità di rito, il 45enne e il 31enne, entrambi di Galatone, sono stati condotti presso la Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce, mentre per il 54enne è stata disposta una misura di restrizione nella propria abitazione di Aradeo.



In un’altra operazione, i Carabinieri della Stazione di Campi Salentina hanno rintracciato ed arrestato un giovane 20enne, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di una revoca di misura cautelare. L’individuo, già agli arresti domiciliari per presunti reati contro il patrimonio presso la sede della “Pro Loco” di Campi Salentina, era evaso dagli arresti e, incurante delle prescrizioni, si sarebbe recato in un locale commerciale di Campi Salentina ove avrebbe provocato lesioni, minacce e danneggiamento nei confronti del titolare. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di rintracciarlo e riportarlo agli arresti domiciliari.

Nella serata di ieri, a seguito di richiesta di aggravamento per le continue presunte violazioni dei provvedimenti delle varie AA.GG. che si sono interessate del giovane, i militari hanno posto fine a tali comportamenti, arrestando il giovane e, come disposto dall’ordinanza di sostituzione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione GIP ,condotto presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola di Lecce.

Le brillanti operazioni dei Carabinieri evidenziano l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica. La comunità salentina può contare sulla determinazione e professionalità dei militari dell’Arma che continueranno a vigilare e ad agire per garantire un territorio sicuro per tutti.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 5 marzo 2025

Category: Cronaca