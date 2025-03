DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 6 MARZO 2025

Buongiorno!

Oggi è giovedì 6 marzo 2025.

Sant’ Adriano.

A Calimera il nostro amico Rosario Corlianò compie 55 anni: buon compleanno!

Da questa sera siamo in Luna in Primo Quarto.

Da sempre l’uomo, per garantirsi la sopravvivenza, è vissuto in costante armonia con i molteplici ritmi della luna; molti monumenti significativi dell’antichità dimostrano quanta importanza gli antichi attribuissero all’osservazione e all’influenza degli astri e della luna.

Darwin, nella sua “Origine dell’uomo”, dice: l’uomo, come le belve e persino gli uccelli, è soggetto a quella misteriosa legge per la quale certi processi normali quali la gravidanza, la crescita delle piante, la maturazione dei frutti, e il decorso delle malattie, dipendono dai periodi lunari.

I nostri antenati avevano infatti scoperto che:

– molti fenomeni della natura (maree, nascite, ciclo mestruale, …) sono in relazione col corso lunare

– molti animali si regolano con la posizione della luna: ad es., gli uccelli raccolgono il materiale per i loro nidi solo in certi periodi, perché i nidi si asciughino più in fretta dopo la pioggia

– numerose attività quotidiane, come cucinare, mangiare, tagliarsi i capelli, lavorare in giardino, potare, concimare, lavare, fare uso di medicinali, raccogliere erbe medicinali sono soggetti ai ritmi lunari.

Quando la luna è fra terra e sole, noi non la vediamo: ci mostra la sua faccia scura. E’ luna nuova.

Poi la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova.

A ogni fase della luna corrisponde nella natura un diverso stato energetico.

Come detto, siamo in Luna in Primo Quarto, cioè Luna crescente: questa fase è un momento di potenziamento e rigenerazione: il corpo accumula forza ed energia.

E’ un buon periodo per fare progetti, prendere iniziativa, socializzare. Si ingrassa più facilmente, le ferite tardano a guarire, ciò che viene somministrato al corpo per la rigenerazione e il rafforzamento funziona doppiamente; sono giorni giusti anche per i massaggi rigenerativi e rinforzanti.

La biancheria, con la stessa quantità di detersivo, non si pulisce come in luna calante.

In luna crescente e luna piena nascono più bambini.

La terra si comporta al contrario: tutto fluisce, cresce, prolifica; i succhi risalgono, predomina la crescita in superficie.

Per questo, le piante e verdure che crescono in superficie vanno piantate o seminate in luna crescente, con l’eccezione delle verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) che vanno piantate in calante.

Sono i giorni giusti per rinvasare e trapiantare, innestare alberi da frutto.

Lo stesso tipo di energie della luna crescente si ritrovano nella fase che segue le mestruazioni: l’energia è più dinamica, è creativa, si è sessualmente più disposti, ci si sente più attraenti.

6 marzo 1975. In Italia la maggiore età viene abbassata da 21 a 18 anni, con grandi cambiamenti e nuove prospettive immediate: dalla patente di guida, al voto; e dalle auto – giustifiche per le assenze a scuola, alla responsabilità civile e penale.

Andiamo oggi a scoprire, o riscoprire, il curry.

Il curry è una miscela di più spezie: predominante è la curcuma, ma ve ne sono almeno altre dieci (a volte venti). Le più importanti sono la cannella, il cardamomo, il coriandolo, il cumino, il macis, la paprica, lo zenzero.

A seconda delle spezie utilizzate, la polvere di curry ha un colore che va dal giallo intenso al giallo bruno.

In commercio si trovano varie miscele di curry, ma le più vicine alla ricetta originale sono quelle prodotte dalle ditte inglesi. Il curry è usato per risotti, carne, piatti a base di pesce, salsa per salsicce e per aromatizzare il burro.

È stimolante dell’appetito e favorisce la digestione.

Proverbio salentino: MINTI NNA COPPULA A NCAPU A NNU CUGGHIUNE E SE SENTE GENERALE

Metti un cappello in testa ad un … uno sprovveduto e quello si sente Generale.

Quante volte nella vita ci è capitato di vedere delle mezze calzette che si danno arie da grandi uomini, o che mortificano chi si rivolge loro, solo perché gli è stato dato un incarico qualsiasi fosse anche quello di portinaio.

