ULTIM’ORA / LA GUERRA DI URSULA. E DI EMMANUEL. L’EUROPA SPINTA AD UNA FOLLE CORSA VERSO GLI ARMAMENTI

(g.p.)___________“In tempi straordinari abbiamo bisogno di misure speciali. L’Europa fronteggia un pericolo chiaro e immediato e deve essere in grado di proteggere e difendere se stessa e mettere l’Ucraina in condizione di proteggersi e arrivare a una pace giusta e duratura. Questo è il motivo per cui presento oggi il piano ReArm Europe che assicura fino a 800 mld per investimenti in difesa”.

Lo ha detto pochi minuti fa a Bruxelles il presidente della Commissione dell’Unione Europea Ursula von der Leyen in apertura della riunione Consiglio europeo straordinario, cui partecipano fra gli altri il leader ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni.

Sono state dunque confermate e ufficializzate le anticipazioni informali dei giorni scorsi.

Ursula von der Leyen inventa dal nulla un pericolo che in realtà non esiste proprio, attribuendo gesuiticamente alla Russia l’intenzione di invadere l’Europa, e lo usa quale pretesto per far spendere una cifra enorme agli Stati membri, che così si indebiteranno ulteriormente, per di più spendendo in bombe e carriarmati, invece di scuole e ospedali.

E’ una follia.

Come se non bastasse l’Unione Europea vorrebbe mandare propri soldati in Ucraina e valuta positivamente l’offerta francese avanzata ieri dal presidente Emmanuel Macron di “protezione” del continente con le proprie testate nucleari.

Risultato?

Torna in alto mare la pace fra Russia e Ucraina che per la prima volta nei giorni scorsi era sembrata realistico dopo tre anni.

Peggio. La Russia giudica la proposte di Macron “soluzioni avventate fatte solo per difendere la sua reputazione: in realtà vuole che la guerra continui” e infine avverte, per bocca del proprio ministro degli Esteri Serghei Lavrov (agenzia di stamopa ufficiale Tass): “Macron ci vede come una minaccia e dice che è necessario prepararsi a usare armi nucleari contro la Russia? Certamente queste sue parole sono la vera minaccia, contri noi. Truppe dell’ Unione Europea a Kiev? Significherebbe guerra con la Nato”.

Vedremo nei prossimi giorni gli sviluppi in casa nostra, dove appaiono flebili, divise e contraddittorie sia la maggioranza di governo, a guida Fratelli d’Italia, sia l’opposizione, a guida Partito Democratico, ammesso e non concesso che entrambe contino qualcosa sul da farsi davanti alle richieste dell’Unione Europea.

