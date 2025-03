NOVITA’ DISCOGRAFICHE / “Musetta in Sol minore”, BRANO DI NICOLA BIGONI

Note della casa discografica ______

Asux Records presenta “Musetta in Sol minore”, brano di TBO & Co. (nella foto) in uscita su tutte le piattaforme venerdì 7 marzo. Il brano è stato scritto da Nicola Bigoni, cantautore

e polistrumentista bergamasco, meglio conosciuto come TBO, insieme all’autrice Ilaria De Santis.



Oltre all’autore alla produzione ha preso parte il gruppo che lo accompagna solitamente nei live:

Giulia Imberti, voce, Stefano Chiappa, pianoforte, Luca Maccari, banjo e synth, Pietro Cambianica, sassofono e baghèt, Andrea ‘Penny’ Marinelli, basso, Sem Mazzocchi, batteria, Martino Guerinoni, euphonium, e hanno collaborato anche Claudio Sirigu, co-produttore, e Paolo Lussignoli, produttore esecutivo.



TBO & Co. ha brillantemente superato le semifinali di Una voce per San Marino proprio con

“Musetta in Sol minore”, il cui vincitore avrà l’accesso all’Eurovision Song Contest, che quest’anno si svolgerà in a Basilea in Svizzera, dal 13 al 17 maggio.



Il brano sembra essere scritto a mo’ di canzone d’amore, ma a un livello più profondo TBO & Co.

ha intrapreso una scelta di stile molto ardita per un gruppo di giovani musicisti. “Musetta in Sol

minore” è un’ode velata alla musica con tante references, sia nel testo sia nella composizione

musicale, che un appassionato o un musicista potrebbe cogliere, da Mozart ai Pink Floyd fino al

cantautorato italiano.

Se il testo affonda le radici anche nel territorio bergamasco, di cui i membri di TBO & Co. sono

originari, la musica parte dalla “Musetta in Re maggiore” di Bach, di uno dei più grandi compositori europei di sempre, riarrangiata in chiave pop moderna con un tocco personale, ossia l’aggiunta di strumenti come baghèt, banjo e mandolino.

Ecco le parole di TBO a proposito di “Musetta in Sol minore”: “Per me questo brano rappresenta

una ripartenza più che un arrivo e una nuova direzione del percorso artistico. Se ho un’idea, scrivo, la musica è una lingua che conosciamo bene e le regaliamo, ogni volta, il vestito che meglio si adatta, il genere, senza curarsi troppo del mainstream oggi. E ci tengo a ringraziare tutti quelli che suonano con me sul palco”.

Ecco il link per ascoltare la canzone: https://www.asuxrecords.com/tbo/

