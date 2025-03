NOVITA’ EDITORIALI / “Homeschooling” DI SERGIO LEALI INSEGNA AI GENITORI A INSEGNARE AI PROPRI FIGLI

Note dell’editore ___________ Un libro che decostruisce gli stereotipi e spiega che cos’è veramente l’educazione familiare, fornendo gli strumenti per praticarla.

Sergio Leali (nella foto), architetto, è papà di due ragazzi in istruzione parentale con percorsi che hanno attraversato le fasi della primaria, della secondaria inferiore e superiore. È cofondatore e presidente di LAIF, associazione per lo studio, la valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia dell’istruzione parentale in Italia. Già assessore comunale e sindaco, nonché membro di consigli di classe e circolo, è autore di articoli pubblicati su riviste e libri.

Se pensate che homeschooling significhi solo fare scuola a casa, allora leggere questo libro vi aprirà una prospettiva nuova, vi fornirà gli elementi per andare oltre.

L’istruzione parentale parte da presupposti differenti rispetto a quelli dell’istruzione convenzionalmente intesa tra le mura di una scuola o di una casa. È invece un modo di valorizzare i talenti e le attitudini di bambini e ragazzi in un contesto di comunità educante.

Con l’istruzione parentale si creano condizioni e strumenti che consentono ai giovani di conoscere ed esprimere se stessi nella società. L’orizzonte non è solo il raggiungimento di un buon livello d’istruzione, bensì il pieno sviluppo della persona. E in questo la famiglia innovata ritrova la centralità educativa che naturalmente e costituzionalmente le è attribuita.



L’istruzione parentale si può dunque configurare come una vera e inedita innovazione nel campo sociale, in quello della crescita personale, dell’apertura all’altro e della solidarietà, cogliendo la sua ragion d’essere nel cuore della modernità.

