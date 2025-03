CERIMONIA IN MEMORIA DEL GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _________

Questa mattina, il Teatro Apollo di Lecce ha ospitato una giornata di grande significato e rilevanza sociale dedicata alla figura del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, simbolo di legalità e giustizia in Italia. L’evento, organizzato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce in collaborazione con diverse istituzioni e associazioni, tra cui l’Ufficio Scolastico Provinciale, “Libera contro le mafie” e il “Locomotive Jazz Festival”, si inserisce nel progetto “Port_Attori di Legalità” che fino adesso ha già coinvolto migliaia di studenti salentini in un percorso di formazione sui valori della legalità.

La giornata è stata caratterizzata da una forte partecipazione giovanile con ben oltre 700 studenti delle scuole secondarie di tutta la provincia presenti in sala, dimostrando un grande interesse e una viva partecipazione ai temi trattati.

La manifestazione è iniziata con l’intonazione dell’Inno Nazionale, eseguito dagli studenti del Liceo Scientifico “Da Vinci” di Maglie, un momento di forte unità e memoria collettiva.

I giornalisti Fabiana Pacella e Loris Coppola hanno poi introdotto l’evento, raccontando la vita e l’impegno del Generale Dalla Chiesa nella lotta contro la mafia, sottolineando il suo sacrificio per la giustizia e l’eredità valoriale che continua a ispirare le nuove generazioni.



Significativi gli interventi del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Donato D’Amato, del Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Loredana Capone, del Prefetto di Lecce, Natalino Manno e del Presidente della Provincia, Stefano Minerva. Ha inoltre preso la parola il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, Mario Trifiletti.



Il momento centrale dell’evento è stato l’incontro con Simona Dalla Chiesa, figlia del Generale, che ha condiviso la sua esperienza e i valori che il padre ha incarnato. La sua testimonianza,

accompagnata da letture teatralizzate degli studenti del Liceo “Don Tonino Bello” di Copertino, ha offerto ai partecipanti una profonda occasione di riflessione sulla leadership morale e sull’importanza dell’impegno civile.



La giornata ha incluso anche un intervento musicale con la “Preghiera del Mare”, eseguita dal Maestro sassofonista Raffaele Casarano e un confronto diretto con ragazzi dei tre “Presidi di Libera” nel Salento, che hanno posto domande a (nella foto, ndr) Simona Dalla Chiesa e al Colonnello Donato D’Amato, rendendo il dibattito interattivo ed emozionante, rafforzando il legame tra la memoria storica e le sfide attuali e future.

La manifestazione si è conclusa con un gesto simbolico: una rappresentanza dei bambini della scuola secondaria di primo grado dello “Zimbalo” di Lecce ha donato un mazzo di fiori a Simona Dalla Chiesa e ringraziato il Colonnello D’Amato per il suo impegno nella promozione della legalità. Mentre studenti del Liceo Artistico di Galatina “Pietro Colonna”, del Liceo Artistico di Nardò “E. Vanoni”, del Liceo Artistico di Poggiardo “Nino della Notte”, del liceo Artistico di Parabita “E. Giannelli” e del Liceo Artistico e Coreutico di Lecce “Ciardo-Pellegrino”, hanno omaggiato la figlia del Generale con opere realizzate appositamente per l’occasione. Questo gesto ha rappresentato un segno tangibile di riconoscenza e rispetto per l’eredità lasciata dal Generale.

Per chiudere la giornata, dopo la lettura teatralizzata della lettera scritta dagli alunni del Liceo Scientifico ‘Gonzaga’ di Palermo il 21 maggio 1982 in segno di solidarietà e sostegno alla lotta contro la mafia, gli studenti del Liceo Classico e Musicale ‘Palmieri’ di Lecce hanno suonato la “Fedelissima” dell’Arma dei Carabinieri, lasciando un messaggio di unità e impegno verso la legalità.

L’evento, della durata di circa due ore, ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e crescita per i giovani salentini, onorando la memoria di un grande uomo e leader come Carlo Alberto Dalla Chiesa e rinnovando l’impegno di tutti verso una società più giusta e libera dalla criminalità.

Lecce, 10 marzo 2025

Category: Cronaca, Cultura