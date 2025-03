RECIDIVO DELLE TRUFFE PER STRADA, QUESTA VOLTA FINISCE IN CARCERE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________



“Truffa dello Specchietto” sventata: un arresto nel Salento

Nella serata di ieri, un’operazione tempestiva dei Carabinieri della Stazione di Spongano ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 39enne originario di Noto (SR), già conosciuto alle cronache, per un tentativo di truffa ai danni di un anziano residente ad Andrano.

Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante, quello delle truffe, che colpiscono in modo particolare le fasce più vulnerabili della popolazione.



Il malvivente ha cercato di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”, un raggiro che prevede la simulazione di un incidente per estorcere danaro alla vittima.

In questo caso, l’uomo era all’interno della propria autovettura, un’utilitaria che aveva parcheggiato ai margini della strada. Proprio mentre transitava l’autovettura, alla cui guida, vi era un anziano del posto ha simulato un urto accidentale tra i due veicoli. Per rendere credibile il suo inganno, ha colpito con un bastone lo specchietto retrovisore dell’auto della vittima, un’altra utilitaria, provocandone la rottura.



Sorpreso dall’incidente, l’ignara vittima si è subito fermata e, approfittando della situazione, il presunto truffatore ha minacciato e intimidito l’anziano, pretendendo la somma di 50 euro quale risarcimento per il proprio specchietto, anch’esso danneggiato.

Ha quindi costretto l’80enne a recarsi presso uno sportello ATM più vicino per prelevare il contante.

Grazie all’allerta tempestiva dei cittadini e all’intervento immediato dei Carabinieri, l’azione criminosa è stata interrotta, evitando così che l’anziano subisse un ulteriore danno.

È fondamentale sottolineare l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro le truffe. La professionalità e la prontezza dei militari hanno consentito di bloccare il truffatore, grazie alla collaborazione della Polizia locale di Andrano e rinvenire, nel veicolo del malvivente, il bastone utilizzato per commettere il reato e una somma di denaro presumibilmente ottenuta da precedenti truffe.

Gli oggetti sono stati sequestrati ed il 39enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

Questo intervento non è solo un successo operativo ma rappresenta anche un segnale forte per la comunità: le Forze dell’Ordine sono sempre pronte a proteggere i cittadini e a garantire la sicurezza pubblica. È fondamentale che i cittadini, in particolare gli anziani, siano consapevoli dei rischi e delle modalità delle truffe, affinché possano riconoscerle e segnalarle tempestivamente.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 11 marzo 2025

__________

AGGIORNAMENTO della redazione di leccecronaca.it

La persona arrestata è Francesco Gentile, 39 anni, di Noto, in provincia di Siracusa, con precedenti specifici.

–

Category: Cronaca