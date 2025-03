ECCO QUELLO CHE CIASCUNO DI NOI PUO’ FARE PER SALVARE LA BIODIVERSITA’

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Roma l’Associazione dei Consumatori Codici ci manda il seguente comunicato ___________

Codici: biodiversità in pericolo, fermiamo l’emergenza

La biodiversità del nostro pianeta, patrimonio inestimabile di milioni di anni di evoluzione, sta affrontando una crisi senza precedenti. Gli scienziati avvertono che siamo nel pieno della sesta estinzione di massa, la prima causata direttamente dall’attività umana.

Un tema di estrema importanza, su cui l’associazione Codici richiama l’attenzione in particolare dei consumatori con un invito all’azione per fermare questa emergenza.

Il 68% degli ecosistemi è in pericolo e quasi il 90% delle aree naturali italiane è in cattivo stato di conservazione. Le principali cause della perdita di biodiversità sono la distruzione degli habitat, l’inquinamento, i cambiamenti climatici e l’eccessivo sfruttamento delle risorse.

La perdita di biodiversità non è solo un problema ambientale, ma una minaccia diretta al nostro benessere e alla nostra sopravvivenza. Ogni specie che scompare rappresenta una perdita irreversibile per l’ecosistema globale, con conseguenze a catena che influenzano la sicurezza alimentare, l’accesso all’acqua pulita e persino la stabilità climatica.

È chiara l’importanza dell’azione di istituzioni, autorità ed aziende, ma anche i consumatori possono dare un contributo prezioso. Da qui l’invito e l’appello lanciato dall’associazione Codici.

La biodiversità, infatti, può essere protetta anche attraverso azioni quotidiane. È possibile ridurre i rifiuti, scegliendo prodotti riutilizzabili e limitando la plastica, mangiare sostenibile, privilegiando prodotti certificati che garantiscono pratiche sostenibili, ridurre gli sprechi, utilizzando in maniera consapevole e attenta energia e acqua.

Tutto questo senza dimenticare un supporto diretto alla biodiversità, creando spazi verdi nei giardini e sui balconi, piantando fiori per le api e partecipando agli eventi di pulizia ambientale sempre più numerosi per liberare aree cittadine e verdi dai rifiuti.

Ogni azione, per quanto piccola possa sembrare, ha un impatto reale quando moltiplicata per milioni di persone. La biodiversità è la rete che sostiene tutta la vita sul pianeta e proteggerla è nell’interesse di tutti.

Roma, 11 marzo 2025

