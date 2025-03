FOGLI DI VIA OBBLIGATORI A TURISTI

Report della Questura di Lecce _________

Fogli di via emessi dal Questore della provincia i Lecce per l’aggressione ad un bagnino da parte di un gruppo di turisti baresi e foggiani nella scorsa stagione estiva

Nella giornata odierna sono stati emessi 8 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti destinatari del provvedimento preventivo, resisi responsabili a settembre dell’anno scorso, di una violenta aggressione ai danni di un bagnino di 21anni.

La vittima denunciava il pestaggio subito da parte di alcuni frequentatori del lido di cui era dipendente, a Torre dell’Orso, a cui con garbo aveva fatto notare di aver occupato i lettini senza averne il diritto. In seguito, la sera, lo stesso gruppo di persone aveva aggredito il bagnino sia verbalmente che fisicamente in modo violento provocandogli trauma cranico e diverse contusioni facciali.

L’arrivo della pattuglia dei carabinieri aveva messo in fuga gli aggressori in seguito identificati grazie alle dichiarazioni della vittima e denunciati per minacce, percosse e lesioni.

In seguito agli accertamenti di rito si stabiliva che diversi tra i responsabili del pestaggio erano già noti alle forze di polizia e quindi sussistendo gli estremi per considerarli pericolosi per la sicurezza pubblica i poliziotti della Divisione Anticrimine hanno avviato l’istruttoria amministrativa che ha portato all’emissione del provvedimento da parte del Questore della provincia di Lecce dei fogli di via obbligatori per ognuno dei responsabili.

Gli 8 uomini colpiti dalla misura preventiva, provenienti dalle province di Bari e Foggia e con età compresa tra i 24 e i 69 anni, sono stati allontanati dal Comune di Melendugno con provvedimenti che vietano loro di farvi ritorno per un periodo che varia da uno a tre anni.

Lecce, 11 marzo 2025

Category: Cronaca