“Maria Callas tribute prize”: GLI ATTORI SALENTINI IVAN RAGANATO E MARIA ANTONIETTA VACCA IN SCENA A NEW YORK

di Leda Cesari ________

Due salentini protagonisti della quinta edizione del “Maria Callas Tribute Prize”, premio all’eccellenza femminile tenutosi a New York giovedì scorso, in concomitanza temporale con la ricorrenza della Festa della Donna, per celebrare la più grande voce di tutti i tempi.

L’attore Ivan Raganato, alla sua seconda partecipazione al grande evento, ha infatti interpretato per l’occasione alcune letture tratte dal carteggio tra la “Divina” e Pier Paolo Pasolini, nonché sulla tragedia dell’incendio alla Triangle Shirtwaist Factory, testo curato dall’autrice del programma Germana Valentini, mentre l’attrice Maria Antonietta Vacca ha presentato l’evento. Con loro sul palco anche la cantante pop spagnola Amalia, con la quale è nata una collaborazione suggellata da un videoclip girato a Central Park con coreografie e regia della stessa Valentini.

I due attori salentini erano presenti inoltre a Roma il 4 marzo quando il Premio è stato illustrato presso la Camera dei deputati alla presenza di Fabrizio Di Michele, console generale d’Italia a New York, Silvana Mangione, vicesegretario generale del Consiglio generale degli italiani all’estero per i Paesi anglofoni extraeuropei, Gianni Lattanzio, segretario generale dell’Istituto per la Cooperazione con i Paesi esteri.

Ideato da Dante Mariti, il “Maria Callas Tribute Prize” è un prestigioso riconoscimento annuale che porta il nome della soprano di origine greca naturalizzata italiana; tra i premi di quest’anno quello speciale al film “Maria”, dedicato alla Callas e interpretato da Angelina Jolie, all’attrice Jo Champa, alla giornalista Natalia Denegri, madrina e ospite d’onore della serata, alla celebre soprano americana Aprile Millo, star del Metropolitan Opera di New Work, e a molte altre signore distintesi nel campo artistico, culturale e solidale internazionale. L’evento è prodotto dalla Melos International in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura a New York.

Nei giorni scorsi Raganato e Vacca, con Alisia Mariano, erano stati invece protagonisti a Roma, presso il mitico teatro “Off/Off Theatre” di via Giulia, con la compagnia teatrale “Scena Muta” e lo spettacolo “Ugo” di Carla Vistarini, curato nella regia dallo stesso Raganato.

Due le repliche, che hanno visto tra il pubblico Fausto Bertinotti, Silvano Spada, Mita Medici, Pino Strabioli, Alda d’Eusanio, Ugo Porcelli, Rodolfo Laganà: un traguardo importante per la compagnia salentina, che si appresta a festeggiare i 35 anni di attività il prossimo 27 luglio. Con tanti progetti alle porte: “Abbiamo in cantiere una tournée dello spettacolo, due nuovi testi e una produzione cinematografica”, annunciano i due, “e poi… una sorpresa su cui tacciamo per scaramanzia”.

