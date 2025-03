CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce____________

CAMPI SALENTINA E COMUNI LIMITROFI. CONTROLLO A TAPPETO DEI CARABINIERI.

⁠È stata l’area del nord Salento, quella che nella serata di ieri, è stata posta sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce.

Ed è stato proprio li che i militari della Compagnia di Campi Salentina, hanno effettuato controlli a tappeto sulle principali arterie stradali che interessano gran parte dei comuni limitrofi. Servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere con particolare riferimento alla normativa relativa agli stupefacenti.



Nell’ambito di tale attività, sono stati effettuate numerose e diversificate attività di controllo tra cui svariati posti di blocco nei punti più strategici dal punto di vista della circolazione stradale e nelle aree di maggiore aggregazione.



Il servizio ha permesso di conseguire importanti risultati con l’identificazione di quasi un centinaio di persone, 20 delle quali sottoposte a misure restrittive e di una cinquantina di veicoli. Sono state elevate oltre 10 contravvenzioni per accertate violazioni al Codice della Strada e ritirate 4 patenti.

Particolare attenzione è stata posta a quei soggetti sottoposti a misure preventive o restrittive della libertà personale.

Nel corso di tale attività è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria, un 50enne salentino che, sebbene sottoposto alla misura preventiva della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno, aggrediva per futili motivi un uomo al quale provocava lesioni personali mentre, un 47enne che si trovava invece in regime di detenzione domiciliare, nel corso di specifico controllo, in violazione degli obblighi imposti non veniva reperito presso la propria abitazione.

Un operaio invece, sottoposto all’affidamento in prova, è stato segnalato poiché ritenuto presunto responsabile di ricettazione dopo che lo stesso è stato trovato in possesso di un furgone che, a seguito di accertamenti, è risultato essere stato rubato qualche giorno prima a Porto Cesareo.

Un pensionato salentino a cui è stata ritirata la patente di guida, è stato segnalato in quanto si rifiutava di sottoporsi ai previsti accertamenti volti a verificare il tasso alcolemico mentre, un giovane 23enne è stato sorpreso alla guida della propria utilitaria con tasso alcolemico oltre il limite consentito tanto che, oltre al ritiro della patente, gli è costata anche la segnalazione all’A.G. competente.

A farne le spese anche un infermiere 37enne che, oltre ad essere stato segnalato poiché presunto responsabile di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, si rifiutava a sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare il tasso alcolemico.



Il servizio ha interessato anche i luoghi di maggiore aggregazione. In tale contesto infatti sono stati controllati 3 circoli ricreativi ed in tali circostanze sono stati segnalati 2 giovani alla competente Autorità Amministrativa poichè presunti assuntori di sostanze stupefacenti.

Si evidenzia che tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contradditorio tra le parti.



Lecce, 12.03.2025.

