DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 14 MARZO 2025

Buongiorno!

Oggi è venerdì 14 marzo 2025.

San Matilde.

A Lecce, il nostro amico Emanuele Ricercato compie 45 anni: tanti auguri!

E tanti auguri al consigliere regionale Paolo Pagliaro, che oggi festeggia il suo compleanno!

Da questa mattina siamo in Luna Piena.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

14 marzo 1972. Uno dei misteri italiani, rimasti a lungo al centro di polemiche. Una data cardine degli ‘anni di piombo’ e della ‘strategia della tensione’, come fu in seguito soprannominato quel periodo. Giangiacomo Feltrinelli, fondatore dei Gruppi d’Azione Partigiana, editore miliardario, vicino all’ estrema sinistra extraparlamentare, rimane ucciso in una esplosione nei pressi di un traliccio dell’alta tensione a Segrate, alle porte di Milano. Cercava di farlo saltare in aria, per dare il segnale dell’ inizio della ‘lotta armata’ contro lo Stato.

Proverbio salentino: CCHIU FORTE CHIOE CCHIU PRESTU SCAMPA.

Più forte piove più presto spiove.

