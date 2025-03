DIARIO DEL GIORNO / SABATO 15 MARZO 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 15 marzo 2025.

Santa Luisa. Buon onomastico alle nostre amiche e alle nostre lettrici che portano questo nome.

A Copertino il nostro amico Paolo Paladini compie 40 anni: auguri di buon compleanno!

Giampiero Khaled Paladini compie 68 anni, Mauro Antonio Chirizzi, 61: buon compleanno ai nostri amici, auguri auguri auguri!

15 marzo 1990 – Michail Gorbačëv viene eletto come primo presidente esecutivo dell’Unione Sovietica, nata sulle ceneri dell’ Urss.

Proverbio salentino: SPETTARE E NU BENIRE, STARE A NTAULA E NNU MANGIARE, STARE A LIETTU E NNU DURMIRE, SU TRE PENE TE MURIRE

Aspettare e non venire, stare a tavola e non mangiare, stare a letto e non dormire, sono tre pene da morire.

Chiunque lo ha provato qualche volta, per esempio quando si aspetta la persona amata e questa non arriva, oppure essere davanti ad una tavola imbandita e per qualche motivo essere impossibilitati a mangiare, o rigirarsi nel letto senza prendere sonno, sono tre cose che procurano tormento.

