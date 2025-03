DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 16 MARZO 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 16 marzo 2025.

Il Santo di oggi è Eriberto, si trovava a Benevento nel momento in cui veniva nominato l’imperatore veniva nominato vescovo di Colonia.

A Iesi, il nostro amico Gianni Gualdoni, critico e storico musicale, organizzatore di eventi, e regista, festeggia il suo compleanno: auguri!

Ma oggi in Italia è importante ricordare quando, nel 1978, ci fu l’agguato a Roma in via Fani.

Quel giorno di quarantesette anni fa, le Brigate Rosse rapiscono il leader della Dc Aldo Moro, uccidendo i cinque uomini della scorta tra cui due carabinieri a bordo dell’auto di Moro (Oreste Leonardi e Domenico Ricci)

Nello stesso giorno, esattamente di mattina, il governo guidato da Giulio Andreotti in Parlamento, si stava presentando per ottenere la fIducia

Proverbio salentino: PETRA SU PETRA AZZA PARITE.

E’ il modo di dire per far capire che le grandi cose si fanno lentamente e un passo alla volta, riporta al mondo contadino questo detto per far capire che ci vuole sempre tanta pazienza su tutto.

Category: Costume e società