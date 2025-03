DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 17 MARZO 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 17 marzo 2025.

San Patrizio.

Buon onomastico alle nostre amiche e lettrici che portano questo nome!

Nato con il nome di Maewyin Succat, il santo scelse successivamente il nome latino di Patrizio (Bannaventa Berniae, 385 – Saul, 17 marzo 461); è stato un vescovo e missionario irlandese di origini scozzesi.

È venerato come santo dalla Chiesa cattolica e ortodossa. E’ il patrono dell’Irlanda.

Viene festeggiato da tutta la comunità irlandese del mondo, appunto oggi 17 marzo, data della sua morte, con grandi eventi, pubblici e privati.

1971 – Roma, Il governo rende noto il tentativo di golpe di Valerio Borghese, che, colpito da mandato di cattura, si rifugia in Spagna. Grande sconcerto in tutta Italia.

Con golpe Borghese (citato anche come golpe dei forestali o golpe dell’Immacolata) si indica un tentato colpo di Stato in Italia durante la notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 (chiamata anche notte di Tora Tora, in ricordo dell’attacco giapponese a Pearl Harbor del 7 dicembre 1941) e organizzato da Junio Valerio Borghese, sotto la sigla Fronte Nazionale, in stretto rapporto con Avanguardia Nazionale.

Borghese, noto anche con il soprannome di principe nero, era in precedenza conosciuto per essere stato il comandante della X Flottiglia MAS fin dal 1º maggio 1943 e dopo l’8 settembre 1943 con il proprio reparto aveva aderito alla Repubblica Sociale Italiana.

Il golpe fu annullato dallo stesso Borghese mentre era in corso di esecuzione, per motivi mai chiariti.

Proverbio salentino: AMA CI TE AMA SE VUEI LU SPASSU CA CU AMI CI NU TE AMA E’ TIEMPU PERSO

Ama chi ti ama se vuoi la felicità che amare chi non ti ama è tempo perso.

Bisogna amare chi ricambia il nostro sentimento, disperarsi dietro una persona a cui non importa nulla di noi, è tempo speso sprecato e non fa bene al nostro amor proprio, perché non bisogna dimenticarsi che prima di voler bene agli altri bisogna volere bene a sé stessi.

