DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 18 MARZO 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 18 marzo 2025.

San Salvatore.

Buon onomastico a tutti i nostri amici e a tutti i nostri lettori che portano questo nome.

A Lecce, la nostra amica Tiziana Buccarella festeggia il suo compleanno: auguri!

Cento e otto anni fa, la battaglia di Kahe nell’Africa Orientale Tedesca. Nel pieno della carneficina senza senso della prima guerra mondiale, che si chiama così, mondiale, non a caso, precedette la ritirata tedesca dalla zona del Kilimangiaro, in Africa. Forze britanniche e sudafricane circondarono la postazioni tedesche di Kahe, a sud del Kilimangiaro, infliggendo pesanti perdite[e catturando molti pezzi di artiglieria tedeschi. Le forze tedesche guidate da Hans Von Kruggenmeyer si ritirarono verso l’interno della colonia.

Proverbio salentino: AMA CI TE AMA SE VUEI LU SPASSU, CA CU AMI CI NU TE AMA E’ TIEMPU PERSO.

Ama chi ti ama se vuoi la felicità, che amare chi non ti ama è tempo perso.

Bisogna amare chi ricambia il nostro sentimento, disperarsi dietro una persona a cui non importa nulla di noi, è tempo sprecato e non fa bene al nostro amor proprio, perché non bisogna dimenticarsi che prima di voler bene agli altri bisogna volere bene a sé stessi.

