DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 23 MARZO 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 23 marzo 2025.

San Turibio.

Auguri alla nostra amica Ilaria Nestola, che oggi a Copertino festeggia il suo compleanno.

Come oggi, trentotto fa, nel 1987, viene trasmessa negli Stati Uniti d’America la prima puntata della soap-opera Beautiful, saga planetaria che dura ancora, in tutto il mondo e che in Italia fu una delle colonne su cui Canale 5 di Mediaset costruì le sue fortune.

Proverbio salentino: NDU C’E’ RETECATA TE MALIZIA NU NCI PO BESSERE AMICIZIA

Dove c’è radice di malizia non ci può essere amicizia.

Un cuore dove alberga la cattiveria, è un cuore incapace di provare sentimenti forti come quello dell’amicizia.

