DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 24 MARZO 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 24 marzo 2025.

Santa Caterina di Svezia.

Come oggi, nel 1999, inizio dei bombardamenti da parte delle forze NATO (operazione Allied Force) contro la Jugoslavia del presidente Slobodan Milosevic.

L’operazione Allied Force proseguì, senza mandato dell’Onu, per oltre due mesi. L’intento dichiarato era quello di ricondurre la delegazione serba al tavolo delle trattative, abbandonate dopo averne accettato le conclusioni politiche, e di contrastare l’operazione di spostamento della popolazione de Kosovoallo scopo di predisporre una sua spartizione tra Serbia e Albania.

Durante quei mesi si sviluppò una serie molto intensa di attacchi aerei partiti dall’ Italia contro la presenza militare serba in Kosovo e contro la capacità bellica serba, con una scelta degli obiettivi ad ampio spettro e con interventi “dissuasivi” e intimidatori nei confronti della popolazione allo scopo di esercitare una pressione su Milosevic; tra questi il bombardamento delle centrali elettriche e il bombardamento della sede della televisione serba a Belgrado.

Il risultato pratico successivo fu la distruzione dello Stato Sovrano della Jusoslavia, con morti e distruzioni, in nome delle ‘ragioni umanitarie’ e della ‘democrazia.

Vicepresidente del Consiglio del governo italiano era Sergio Mattarella.

Presidente del Consiglio, Massimo D’Alema: “Sono il presidente del Consiglio che portò l’Italia in guerra“.

Sempre nel 1999, nel tunnel del Monte Bianco un incidente scatena un incendio che causa trentanove morti.

Proverbio salentino: FANNE BENE E SCERRATE, FANNE MALE E PENSACI

Fai del bene e dimenticatene, fai del male e pensaci.

La vita è energia, e ognuno di noi raccoglie ciò che semina, chi dispensa energia positiva, gioia, amore amicizia, questa energia positiva gli ritorna moltiplicata.

Però non vi aspettate che siano le persone a cui avete fatto del bene che vi ricambino, altrimenti andrete incontro a delle grandi illusioni, è la Vita che vi aprirà tante porte senza neppure che voi bussiate, persone che non conoscete che si metteranno a vostra disposizione, colpiti dalla vostra energia positiva che dispensate a chi vi si avvicina.

E se qualche caro amico vi ha deluso, dopo i primi momenti di tristezza, non perdete fiducia nel prossimo, e quando potete fate del bene senza pensarci.

Category: Costume e società