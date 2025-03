DIARIO DEL GIORNO / SABATO 29 MARZO 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 29 marzo 2025.

San Bertoldo.

A Torino la nostra amica attrice e regista teatrale Anna Cuculo festeggia il suo compleanno, tanti auguri affettuosi!

Ad Avellino, il nostro amico Florindo Cefalo compie 40 anni: auguri di buon compleanno.

Da questo pomeriggio siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

1973. Guerra del Vietnam: gli ultimi soldati Usa lasciano la capitale Saigon. In totale i morti ammontano a 930.000 nord–vietnamiti, una vittoria pagata a carissimo prezzo; 180.000 sud–vietnamiti e 45.000 statunitensi. Un massacro assurdo, inutile, una guerra senza senso, causa di immani atrocità, buono solo per i mercanti di armi e per i politici loro camerieri.

1962. La Piaggio presenta sul mercato la Vespa, lo scooter progettato dall’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio, destinato a diventare uno dei prodotti più famosi al mondo e simbolo del design italiano, oltre a instaurare una vera e propria rivoluzione nella mobilità degli Italiani.

Proverbio salentino: FANNE COMU DICENU NO COMU FANNU

Fai come dicono non come fanno.

Questo proverbio si riferiva ai preti, e quando qualcuno si soffermava sui loro comportamenti non sempre corretti, gli anziani raccomandavano di seguire le loro parole, i loro insegnamenti, non i loro comportamenti che, in quanto da esseri umani, potevano essere fallaci.

