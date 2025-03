DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 30 MARZO 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 30 marzo 2025.

San Secondo.

A Taranto, l’ europarlamentare Rosa D’ Amato compie 56 anni: auguri di buon compleanno!

A Sternatia l’ex presidente della ‘Notte dela Taranta’ Massimo Manera compie 61 anni, auguri!

Come oggi, nel 1876, Trieste si dota di un servizio di trasporto pubblico: è la prima città fra quelle attualmente parte della Repubblica Italiana a farlo, un record invidiabile. C’è da ricordare però che all’ epoca Triste apparteneva all’ Impero Austro – Ungarico di Vienna.

1967 – I Beatles posano nel servizio fotografico per la copertina del loro album ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, realizzato da Michael Cooper in un set allestito dalla coppia di artisti Peter Blake e Jann Haworth.

1985 – A Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti, viene arrestato in una villa Pippo Calò, mafioso siciliano, detto Il Cassiere di Cosa nostra.

Proverbio salentino: NU TE PIGGHI SE NU TE SEMIGGHI

Non ti prendi se non ti assomigli.

Le due persone che compongono la coppia a prima vista possono anche sembrare molto diverse tra di loro, ma se non avessero in comune delle cose importanti sicuramente non si sarebbero messi insieme.

