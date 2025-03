DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 31 MARZO 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 31 marzo 2025.

San Guido. Buon onomastico ai nostri lettori che portano questo nome.

A Lecce la nostra amica Lucia de Filippi compie 63 anni: tanti affettuosi auguri di buon compleanno!

2005. Washington. Come oggi, muore Terri Schiavo, dopo aver vissuto per quindici anni in coma vegetativo. Il 18 marzo il marito Michael aveva ottenuto dal Tribunale l’autorizzazione ad interrompere l’alimentazione artificiale della moglie, malgrado i genitori della donna fossero decisamente contrari. La lenta morte della donna diventa un grande caso mediatico sia negli USA, sia nel resto del mondo.

Proverbio salentino: LA PAROLA NU SACCIU TE NDE LLEA TE OGNI MPACCIU

La parola non so ti toglie da qualsiasi impiccio.

Quando non si vogliono assumere responsabilità di alcun genere, il modo più comodo di andare avanti e quello di far finta di non sapere.

Quando però questo modo di pensare e di agire diventa tipico di un popolo, e lo si fa proprio anche in occasione di fatti gravi o di delitti. allora si ha che fare con la cultura dell’omertà.

