DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 3 APRILE 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 3 aprile 2025.

San Riccardo.

A Lecce la nostra amica Maria Cucurachi festeggia il suo compeanno: affettuosi auguri!

Come oggi, sessantaquattro anni fa, nel 1961, per celebrare l’ imminente viaggio del presidente Giovanni Gronchi in America Latina, uscì il celeberrimo francobollo Gronchi rosa. Conteneva un errore sulla cartina geografica, fu subito ritirato e sostituito, ma gli esemplari venduti diventarono subito un caso fra i collezionisti. Adesso valgono sui mille euro.

Proverbio salentino: LU LATRU FINU NNU RUBBA LU VICINU.

Il ladro sottile (intelligente) non ruba il vicino.

Chi ruba per tutta una serie di motivi, deve operare lontano di casa sua, per tutta una serie di motivi che è facile intuire.

