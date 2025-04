DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 6 APRILE 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 6 aprile 2025.

Sant’Ireneo.

A Nardò compie 69 anni il nostro amico e redattore Graziano De Tuglie: tanti cari auguri!

E tanti cari auguri al nostro amico Luciano Foresta, che a Lecce festeggia il suo compleanno.

6 aprile 1924 si svolgono le lezioni in Italia. Il “listone” dei fascisti e liberali ottiene 336 deputati, i popolari conquistano 40 seggi, i socialisti 47, i comunisti 18, gli altri partiti 45. Il fascismo ottiene il potere assoluto

6 aprile 2009. Violento terremoto in Abruzzo, avvertito in tutto il centro Italia; devastati L’Aquila e buona parte dei paesi vicini. La magnitudo della scossa principale è stata di 5.9 della scala Richter, seguita poi da oltre mille scosse di assestamento. Il terremoto causa 308 morti, 65000 sfollati e 1500 feriti. Scosse avvertite anche a Roma, con danneggiamenti alle Terme di Caracalla.

Proverbio salentino: A TIEMPU TE GUERRA OGNI BUCU E’ TRINCEA

In tempo di guerra ogni buco è una trincea.

In situazioni estreme bisogna fare di necessità virtù, bisogna farsi piacere anche ciò che in una situazione normale non si gradirebbe, e utilizzare ciò che si ha a disposizione.

