DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 7 APRILE 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 7 aprile 2025.

San Giovanni Battista de La Salle, sacerdote, protettore degli insegnanti.

A Lizzano compie 40 anni la nostra amica Memena Calò: tanti auguri di buon compleanno!

Come oggi, nel 1300, per convenzione, Dante Alighieri si perde nella “selva oscura” ed inizia così il suo viaggio nei tre mondi dell’aldilà di cui parlerà nella Divina Commedia.

Proverbio salentino: MEGGHIU PANE E CEPUDDHA A CASA TOA, CA CARNE E MACCARUNI A CASA TE L’AURI

Meglio pane e cipolla in casa tua, che carne e maccheroni in casa d’altri.

Questo proverbio ci ricorda quei versi della Divina Commedia dove Dante scrive: ” Come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e il salir per l’altrui scale…”.

C’è poco da fare, nella propria casa per quanto possa essere povera ognuno si sente padrone, magari del poco, ma comunque libero di muoversi come meglio crede.

Category: Costume e società